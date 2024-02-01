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https://sputnikarabic.ae/20240201/أندية-إنجليزية-مهتمة-بالتعاقد-مع-المصري-عمر-مرموش-1085643916.html
أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش
أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش
أفادت تقارير صحفية بأن هناك أندية عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب إينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T12:09+0000
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ونقل موقع "في الغول"، عن تقارير، تقول بأن "ناديي توتنام ونيوكسل يرغبان في ضم مرموش، الذي تحول لإحدى مفاجآت الموسم بعد تألقه مع نادي فرانكفورت، الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد فترته مع فولفسبورغ، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة".وحدد نادي فرانكفورت 30 مليون يورو من أجل بيع مرموش، الذي يرتبط بتعاقد مع فرانكفورت حتى صيف 2027، لكنه يستعد للاستماع إلى العروض المقدمة.وتأتي تلك العروض بعدما شارك مرموش، مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، والتي تعثر فيها الفراعنة وخرجوا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح مع الكونغو الديمقراطية، فيما سجل مرموش، هدفا في مباراة منتخب بلاده أمام غانا في دور المجموعات.يذكر أن أداء منتخب مصر جاء مخيبا للآمال في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت دي فوار، حيث صعد إلى دور الـ16 بصعوبة بعد 3 تعادلات متتالية بنفس النتيجة 2-2 في كل مباراة، قبل أن يودع البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-سفر-محمد-صلاح-إلى-إنجلترا-وترك-المنتخب-1085259199.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم

أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش

12:09 GMT 01.02.2024
© AFP 2023 / CARMEN JASPERSENلاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش
لاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / CARMEN JASPERSEN
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أفادت تقارير صحفية بأن هناك أندية عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب إينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر.
ونقل موقع "في الغول"، عن تقارير، تقول بأن "ناديي توتنام ونيوكسل يرغبان في ضم مرموش، الذي تحول لإحدى مفاجآت الموسم بعد تألقه مع نادي فرانكفورت، الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد فترته مع فولفسبورغ، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة".
وحدد نادي فرانكفورت 30 مليون يورو من أجل بيع مرموش، الذي يرتبط بتعاقد مع فرانكفورت حتى صيف 2027، لكنه يستعد للاستماع إلى العروض المقدمة.
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وتأتي تلك العروض بعدما شارك مرموش، مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، والتي تعثر فيها الفراعنة وخرجوا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح مع الكونغو الديمقراطية، فيما سجل مرموش، هدفا في مباراة منتخب بلاده أمام غانا في دور المجموعات.
يذكر أن أداء منتخب مصر جاء مخيبا للآمال في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت دي فوار، حيث صعد إلى دور الـ16 بصعوبة بعد 3 تعادلات متتالية بنفس النتيجة 2-2 في كل مباراة، قبل أن يودع البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.
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