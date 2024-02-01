https://sputnikarabic.ae/20240201/اكتشاف-رابط-مفاجئ-بين-الموسيقى-وصحة-الدماغ-1085643041.html

اكتشاف رابط "مفاجئ" بين الموسيقى وصحة الدماغ

اكتشاف رابط "مفاجئ" بين الموسيقى وصحة الدماغ

حلل باحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، بيانات 1107 أشخاص فوق سن الأربعين دون تشخيص الخرف، ورسموا خرائط للقدرة المعرفية مقابل القدرة الموسيقية المبلغ... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T12:05+0000

2024-02-01T12:05+0000

2024-02-01T12:05+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وأظهر التحليل "أداء أفضل بكثير" في الذاكرة العاملة والوظيفة التنفيذية لدى أولئك، الذين يعزفون على آلة موسيقية، بالإضافة إلى الارتباط بين الغناء والوظيفة التنفيذية والقدرة الموسيقية الشاملة والذاكرة العاملة، ولم يكن هناك تحسن مماثل على أساس عادات الاستماع للموسيقى.تقول آنا كوربيت، عالمة النفس المعرفي من جامعة إكستر: "لقد بحثت عدد من الدراسات تأثير الموسيقى على صحة الدماغ، بشكل عام، نعتقد أن كونك موسيقيًا يمكن أن يكون وسيلة لتسخير خفة الحركة والمرونة في الدماغ، والمعروفة باسم "الاحتياطي المعرفي".فكرة "الاحتياطي المعرفي" هذه تمثل بالضبط منطقة عازلة ضد آثار الشيخوخة، والفكرة هي أن الأشخاص الذين لديهم احتياطي معرفي أكبر، والذي تم بناؤه جزئيًا من خلال خيارات وأنشطة نمط الحياة، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل مرض ألزهايمر، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.على الرغم من الروابط القوية الموضحة هنا، إلا أنها لا تثبت السبب والنتيجة، قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال، قد يتمكن الأشخاص ذوو الدخل الأعلى من تحمل تكاليف دروس الموسيقى واتباع نظام غذائي أفضل، وقد يكون النظام الغذائي هو الذي يؤدي إلى تحسين أداء الدماغ.وقالت كوربينت: "على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه العلاقة، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تعزيز التعليم الموسيقي سيكون جزءًا مهمًا من مبادرات الصحة العامة لتعزيز نمط حياة وقائي لصحة الدماغ، كما هو الحال مع تشجيع كبار السن على العودة إلى الموسيقى في وقت لاحق من الحياة".

https://sputnikarabic.ae/20240201/حبال-الصيد-تكتب-نهاية-حزينة-لحوت-الصائب-النادر-صور-وفيديو-1085641733.html

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