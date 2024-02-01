https://sputnikarabic.ae/20240201/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-لمكافحة-الأنشطة-المقوضة-للسلام-بالضفة-الغربية-1085657393.html

البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة الأنشطة المقوضة للسلام بالضفة الغربية

البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة الأنشطة المقوضة للسلام بالضفة الغربية

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام والأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك استخدام... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T18:10+0000

2024-02-01T18:10+0000

2024-02-01T18:10+0000

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وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة خلال مؤتمر صحفي: "وقع الرئيس بايدن اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الأنشطة التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية". وأوضح أنه بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يتمتع وزير الخارجية ووزير الخزانة، بالتشاور مع بعضهما البعض، فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في العنف أو ترهيب المدنيين، أو دفعهم إلى مغادرة منازلهم، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، والقيام بأعمال إرهابية. وشدد ممثل واشنطن على أن العقوبات تنطبق على مواطني إسرائيل وفلسطين، فضلا عن بلدان أخرى. وستشمل العقوبات تقليديا حظر الممتلكات والتمويل في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأفراد، وقد تشمل قيودا على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب في غزة.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ديرمر سيصل غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبحث عدة قضايا وملفات مهمة، على رأسها اليوم التالي للحرب.إسرائيل تستمر في عملياتها في غزة رغم القضايا المرفوعة أمام الجنائية والعدل الدوليةبرلمانية إسرائيلية: ملزمون بتغيير الواقع وتعزيز الاستيطان في غزة

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