https://sputnikarabic.ae/20240130/برلمانية-إسرائيلية-ملزمون-بتغيير-الواقع-وتعزيز-الاستيطان-في-غزة-1085584816.html

برلمانية إسرائيلية: ملزمون بتغيير الواقع وتعزيز الاستيطان في غزة

برلمانية إسرائيلية: ملزمون بتغيير الواقع وتعزيز الاستيطان في غزة

دعت برلمانية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى تغيير الواقع وتعزيز الاستيطان اليهودي في قطاع غزة‏. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T16:53+0000

2024-01-30T16:53+0000

2024-01-30T16:53+0000

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ونقلت قناة الكنيست الإسرائيلي الـ99، مساء اليوم الثلاثاء، عن عضو الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، أن "شعب إسرائيل ملزم بتغيير الواقع في المنطقة وتعزيز الاستيطان اليهودي، عبر عودة هذا الشعب إلى أرض أخرى وهي قطاع غزة"، على حد قولها.وزعمت البرلمانية الإسرائيلية عن حزب "عوتسما يهوديت/ قوة يهودية"، أنه "كما كان الحال في الماضي واليوم، وبعد قيام حركة حماس بعملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، فإن إسرائيل ملزمة بتغيير الواقع وتعزيز الاستيطان في قطاع غزة".وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قد قال إن "مؤتمر تشجيع الاستيطان الذي عقد في القدس، أول أمس الأحد، أضر بالجهود الإسرائيلية لإعادة المحتجزين"، وأضاف غانتس: "المؤتمر سبب الضرر للمجتمع الإسرائيلي في زمن الحرب، وبشرعيتنا في العالم، وبالجهود المبذولة لخلق إطار لعودة مختطفينا".وأول أمس الأحد، طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين، في مؤتمر عقد في القدس، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية.وكانت إسرائيل قد انسحبت من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005، ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".وحضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمال، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العودة إلى المستوطنات في غزة تعني الأمن، وحذر من التداعيات السلبية لإخلاء هذه المناطق.وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أن "إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة، سيتسبب في تزايد الهجمات على المدن الإسرائيلية الجنوبية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240129/مستوطنون-إسرائيليون-يجتمعون-في-مؤتمر-بالقدس-للدعوة-إلى-إعادة-بناء-المستوطنات-في-غزة-1085518630.html

https://sputnikarabic.ae/20240130/بن-غفير-يهدد-بحل-حكومة-نتنياهو-ولابيد-مستعد-لدخول-الائتلاف-بدلا-منه-لتمرير-صفقة-تبادل-الأسرى-1085583930.html

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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس