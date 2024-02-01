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https://sputnikarabic.ae/20240201/الناتو-أوكرانيا-صفقة-جيدة-لواشنطن-1085641328.html
الناتو: أوكرانيا صفقة جيدة لواشنطن
الناتو: أوكرانيا صفقة جيدة لواشنطن
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، بأن أوكرانيا تمثل "صفقة جيدة" للولايات المتحدة... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T11:28+0000
2024-02-01T11:28+0000
العالم
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وقال ستولتنبرغ: "أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. ومعظم الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، يتم استثمارها فعليا... في الولايات المتحدة لشراء معدات أمريكية نرسلها إلى أوكرانيا".وأشار الأمين العام للناتو، أيضًا، إلى أن "حلفاء واشنطن في الحلف يساعدون في تعزيز صناعة الدفاع الأمريكية".وأضاف أن "الناتو يخلق سوقا كبيرة للولايات المتحدة، ولصناعة الدفاع الأمريكية".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
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الناتو: أوكرانيا صفقة جيدة لواشنطن

11:28 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، بأن أوكرانيا تمثل "صفقة جيدة" للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ستولتنبرغ: "أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. ومعظم الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، يتم استثمارها فعليا... في الولايات المتحدة لشراء معدات أمريكية نرسلها إلى أوكرانيا".
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وأشار الأمين العام للناتو، أيضًا، إلى أن "حلفاء واشنطن في الحلف يساعدون في تعزيز صناعة الدفاع الأمريكية".
وأضاف أن "الناتو يخلق سوقا كبيرة للولايات المتحدة، ولصناعة الدفاع الأمريكية".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
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