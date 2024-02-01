https://sputnikarabic.ae/20240201/تركيا-تعلن-اعتقال-25-شخصا-على-خلفية-إطلاق-النار-في-كنيسة-بإسطنبول-1085662079.html

تركيا تعلن اعتقال 25 شخصا على خلفية إطلاق النار في كنيسة بإسطنبول

تركيا تعلن اعتقال 25 شخصا على خلفية إطلاق النار في كنيسة بإسطنبول

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الجمعة، أن محكمة في إسطنبول أمرت بإلقاء القبض على 25 شخصًا على خلفية إطلاق نار في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T23:29+0000

2024-02-01T23:29+0000

2024-02-01T23:29+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال تونج في بيان عبر موقع "إكس": "في نطاق التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن مقتل مواطننا تونجر جيهان، والذي كان متواجدًا في كنيسة سانتا ماريا في ساريير، بإسطنبول، تم إصدار مذكرة اعتقال بحق 25 شخصًا".وأضاف أن "من بين المشتبه بهم، أميرجون خليقوف، الذي ينتمي لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) والذي فتح النار بالكنيسة وتسبب في مقتل المواطن التركي. ومن بينهم أيضًا ديفيد تاندوف، الذي كان معه. وقد اتهمتهم المذكرة بالانتماء إلى منظمة والقتل العمد مع سبق الإصرار"، مشيرًا إلى وضع 9 من المشتبه بهم تحت المراقبة القضائية.وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في إسطنبول القبض على 60 من المشتبه بتورطهم في الهجوم، بينهم 3 أتراك، والباقي من الطاجيك والروس.وأسفر الهجوم عن وفاة المواطن التركي تونجر جيهان، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي أطلق عليه أحد المهاجمين الرصاص داخل الكنيسة أثناء القداس؛ ما تسبب في حالة من الذعر.وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فقد استمعت محكمة تركية أمس الخميس، لإفادات 34 متهما بالتورط في هجوم على الكنيسة.وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب التركية من القبض على منفذي الهجوم بعد ساعات من وقوعه، وعثرت على السلاحين اللذين استخدما في الهجوم، وتبين أن أحدهما كان معطلا.

https://sputnikarabic.ae/20240128/تركيا-الشرطة-تعتقل-مشتبهين-بهما-في-الهجوم-على-الكنيسة-الإيطالية-ومقتل-مواطن-1085517130.html

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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن