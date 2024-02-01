https://sputnikarabic.ae/20240201/خبير-بريطاني-زيلينسكي-جعل-البلاد-تقترب-من-أزمة-خطيرة--1085646909.html
خبير بريطاني: زيلينسكي جعل البلاد تقترب من أزمة خطيرة
خبير بريطاني: زيلينسكي جعل البلاد تقترب من أزمة خطيرة
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الخميس أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جعل البلاد أقرب إلى أزمة سياسية خطيرة من خلال محاولته إقالة القائد... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T13:10+0000
2024-02-01T13:10+0000
2024-02-01T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأفاد ميركوريس من خلال مدونته على "اليوتيوب"، "يبدو أن محاولة زيلينسكي إقالة زالوجني قد فشلت بشكل أو بآخر، وأعتقد أن المحاولة التي اتخذها الرئيس زيلينسكي بمحاولة إقالة زالوجني تعتبر حتى الآن هي الأخطر من نوعها".وخلص إلى القول: "الآن يرى القراء الغربيون أن هناك أزمة سياسية تحدث في كييف. وهذه كارثة كبيرة بالنسبة لزيلينسكي، لأن هذا يخبر الجمهور الغربي مرة أخرى أن موقفه موضع تساؤل حتى في كييف نفسها".ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي في 29 يناير/ كانون الثاني الفائت مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعا وتولي منصب المستشار، وبدورها، زعمت مجلة "الإيكونوميست" أن الجنرال عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض.الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسكوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240201/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتدحر-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1085642397.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني: زيلينسكي جعل البلاد تقترب من أزمة خطيرة
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الخميس أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جعل البلاد أقرب إلى أزمة سياسية خطيرة من خلال محاولته إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
وأفاد ميركوريس من خلال مدونته على "اليوتيوب"، "يبدو أن محاولة زيلينسكي إقالة زالوجني قد فشلت بشكل أو بآخر، وأعتقد أن المحاولة التي اتخذها الرئيس زيلينسكي بمحاولة إقالة زالوجني تعتبر حتى الآن هي الأخطر من نوعها".
ووفقا للخبير، حاولت وسائل الإعلام الغربية في السابق إنكار وجود توتر في العلاقات بين زيلينسكي وزالوجني، لكن الخطاب تغير الآن. وأضاف ميركوريس أن الرئيس يحاول التخلص من القائد العام لكن الجنرال يقاومه.
وخلص إلى القول: "الآن يرى القراء الغربيون أن هناك أزمة سياسية تحدث في كييف. وهذه كارثة كبيرة بالنسبة لزيلينسكي، لأن هذا يخبر الجمهور الغربي مرة أخرى أن موقفه موضع تساؤل حتى في كييف نفسها".
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي في 29 يناير/ كانون الثاني الفائت مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعا وتولي منصب المستشار، وبدورها، زعمت مجلة "الإيكونوميست" أن الجنرال عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض.
وكتبت صحيفة الإيكونوميست أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.