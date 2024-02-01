https://sputnikarabic.ae/20240201/روسيا-اتفاق-هولندا-وألمانيا-وبولندا-على-إنشاء-ممر-عسكري-هو-استفزاز--1085638568.html

روسيا: اتفاق هولندا وألمانيا وبولندا على إنشاء "ممر عسكري" هو استفزاز

روسيا: اتفاق هولندا وألمانيا وبولندا على إنشاء "ممر عسكري" هو استفزاز

صرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن الاتفاق الذي وقعته هولندا وألمانيا وبولندا بشأن إنشاء "ممر... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T10:08+0000

2024-02-01T10:08+0000

2024-02-01T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الناتو

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وأضاف غافريلوف لقناة "روسيا 24"، أن الأنشطة الاستفزازية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي ضد روسيا كاعتماد القرارات بشأن الممر العسكري لنقل الأسلحة والمعدات، والتي وقعت عليها هولندا وبولندا وألمانيا، ما هي إلا استفزازات يريدون من خلالها نقل القوات والمعدات إلى بولندا ودول البلطيق أسرع بكثير، على الرغم من أنه "ليس لدينا أي نية لمهاجمة أو استفزاز الناتو، ومن الواضح أنهم يأتون إلى هذا الاستفزاز".وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أن هولندا وألمانيا وبولندا وقعت إعلانا بشأن إنشاء ممر عسكري لحركة القوات والمعدات العسكرية، ووفقا لها، فإن أوروبا "تحتاج إلى "شنغن عسكري" لنقل الأفراد والمعدات العسكرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة".وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في وقت سابق أيضا، إن الناتو يعتبر روسيا التهديد الأول في أوروبا. ورد الكرملين على ذلك بأن روسيا اليوم ليست هي التي تهدد أوروبا، بل أوروبا هي التي تهدد روسيا، فهي خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تتحرك بكل قوتها نحو الحدود الروسية.وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.وزير الدفاع الألماني يفقد أعصابه في "البوندستاغ".. وأوكرانيا السبب

https://sputnikarabic.ae/20240201/الدوما-الروسي-يوجه-نداء-إلى-الكونغرس-بشأن-إسقاط-إيل-76-بصاروخ-أمريكي-الصنع-1085637253.html

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