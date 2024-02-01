https://sputnikarabic.ae/20240201/صاروخ-أنصار-الله-يصل-إلى-خط-الدفاع-الأخير-لأخطر-السفن-الأمريكية-صور-وفيديو-1085636372.html

صاروخ "أنصار الله" يصل إلى "خط الدفاع الأخير" لأخطر السفن الأمريكية... صور وفيديو

صاروخ "أنصار الله" يصل إلى "خط الدفاع الأخير" لأخطر السفن الأمريكية... صور وفيديو

شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجوما صاروخيا مضادا للسفن على المدمرة الأمريكية "غرافلي" في البحر الأحمر، ولم يتمكن البحارة الأمريكيون من صد الهجوم الصاروخي... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T09:24+0000

2024-02-01T09:24+0000

2024-02-01T09:24+0000

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وفقًا لما أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، وقع الحادث في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم إصابة الصاروخ المضاد للسفن على مسافة ميل بحري واحد (1.8 كيلومتر) بواسطة نظام "CIWS" المجهز بمدفع أوتوماتيكي موجّه بالرادار عيار 20 ملم.وأضافت الصحيفة: "لم ترصد رادارات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة على المدمرة من طراز "آرليه بورك" الصاروخ الحوثي".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس كارني" أسقطت صاروخًا وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله"اليمنية، في خليج عدن.وجاء في بيان أصدرته "سنتاكوم" عبر منصة "إكس": "في 31 يناير(كانون الثاني الماضي)، في حوالي الساعة 8:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي ("أنصار الله") المدعومين من إيران صاروخًا باليستيا مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن. تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة "يو.إس.إس كارني".وأضاف البيان أنه "في الساعة 9:10 مساءً، اشتبكت السفينة "يو.إس.إس كارني" وأسقطت ثلاث طائرات إيرانية من دون طيار في المنطقة المجاورة لها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.غارات جوية أمريكية وبريطانية مكثفة على مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة باليمن

https://sputnikarabic.ae/20240201/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخ-باليستي-وطائرات-مسيرة-أطلقتهم-أنصار-الله-بخليج-عدن-1085629997.html

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أنصار الله, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, رصد عسكري