https://sputnikarabic.ae/20240201/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-جاهزون-للتصدي-للتصعيد-الأمريكي-البريطاني-وعليهم-تحمل-النتائج-1085661584.html

قيادي في أنصار الله لـ"سبوتنيك": جاهزون للتصدي للتصعيد الأمريكي البريطاني.. وعليهم تحمل النتائج

قيادي في أنصار الله لـ"سبوتنيك": جاهزون للتصدي للتصعيد الأمريكي البريطاني.. وعليهم تحمل النتائج

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، أن حالة من الفشل والتخبط تعيشها أمريكا وبريطانيا بعد عجزهما عن توفير الحماية للكيان الصهيوني في البحر الأحمر. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T22:43+0000

2024-02-01T22:43+0000

2024-02-01T22:43+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إن ‏أمريكا وبريطانيا في حالة من الفشل والتخبط وعدم القدرة في توفير الحماية للكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وتدعمان ذلك الكيان المؤقت في الاستمرار في عدوانه الإجرامي على غزة والشعب الفلسطيني المظلوم.وتابع القحوم، في نفس التوقيت الذي تدعم فيه أمريكا وبريطانيا الكيان الصهيوني بكل قدراتها، نجده يقوم بمحاولات يائسة لإثناء اليمن دولة وشعبا وإجماع وطني من الاستمرار في نصرة فلسطين وغزة ومجاهديها الأبطال، لكننا مستمرون في دعمنا ولن نتوقف مطلقا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة فلسطين.وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن:وأكد القحوم أن القوات اليمنية المسلحة أثبتت أن لديها من القدرات والإمكانات والتطورات والصناعات العسكرية الدفاعية التي تحمي اليمن وسيادته واستقلاله والاستمرار في معادلة نصرة فلسطين مهما كان ومهما يكن، ولن ندخر أي جهد أو خيارات في مساندة المجاهدين في غزة والشعب الفلسطيني، ولنا الفخر والاعتزاز والشرف بأن نكون مع فلسطين وقضيتها العادلة.ولفت عضو المكتب السياسي، إلى أن ما تصرح به القوات المسلحة اليمنية تفعله على الأرض بلا تهويل أو تهوين وتثبت ما تقول فعلا وعملا، وقد استهدفت البارجات والقطع العسكرية الأمريكية والبريطانية وهي ضمن بنك الأهداف ومستمرون في ذلك، مع منع الملاحة البحرية الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، حتى إيقاف العدوان على غزة فلسطين ورفع الحصار عنها وتحقيق الانتصار بإذن الله وزوال إسرائيل.قال زعيم حركة "أنصار الله" والقائد العام لقواتها المسلحة، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، في بيان متلفز على قناة "المسيرة" إن سلطات شمال اليمن، حيث تحكم حركة أنصار الله اليمنية، أجرت تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألفا من جنود الاحتياط.وأوضح الحوثي: "وفقا لإحصاءات المتخصصين لدينا، تم تدريب 165429 شخصا من بين السكان وتأهيلهم للدورات العسكرية".وأشار الحوثي إلى أن 600 ألف شخص تلقوا تدريبات عسكرية وإدارية وخاصة وعامة منذ بداية الضربات الأمريكية والبريطانية على أراضي اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني.وأضاف الحوثي: "أنشطة التدريب والتطوير المهني في إطار التعبئة مهمة للغاية وسيتم توسيعها وتوسيعها لتشمل العديد من مناطق اليمن"، مؤكدا أن الجيش الشعبي اليمني جاهز للقتال وذو خبرة في العمليات العسكرية بروح معنوية عالية وروح قتالية.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية عن غزو عسكري أمريكي محتمل لليمن للمشاركة في عمليات ضد "أنصار الله"، الذين يواصلون مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لإجبارها على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عجزتا عن توفير الحماية للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".وأكد الحوثي، في كلمة له، أن: وأضاف أن "محصلة العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني".

https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تجري-تدريبات-عسكرية-لأكثر-من-165-ألف-جندي-احتياط-1085660071.html

https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-تجارية-بريطانية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-أثناء-توجهها-إلى-إسرائيل-1085659731.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/أنصار-الله-تهدد-بتصعيد-هجماتها-حال-تنفيذ-أمريكا-وبريطانيا-عملا-عسكريا-بريا-1085629081.html

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