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https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-تجارية-بريطانية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-أثناء-توجهها-إلى-إسرائيل-1085659731.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل
قال المتحدث العسكري باسم جماعة "نصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الخميس، إنها قصفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر متجهة إلى ميناء في إسرائيل. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T19:39+0000
2024-02-01T19:58+0000
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وكتب سريع عبر "تلغرام": "كدليل على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وكجزء من الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، هاجمت القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ المناسبة المضادة للسفن، والتي كانت متجهة إلى ميناء للأراضي الفلسطينية المحتلة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية شنت اليوم الخميس، هجوما صاروخيا مضادا للسفن على المدمرة الأمريكية "غرافلي" في البحر الأحمر، ولم يتمكن البحارة الأمريكيون من صد الهجوم الصاروخي إلا على "خط الدفاع الأخير" بمساعدة نظام مضاد للطائرات قريب المدى.ووفقا لما أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، وقع الحادث في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم إصابة الصاروخ المضاد للسفن على مسافة ميل بحري واحد (1.8 كيلومتر) بواسطة نظام "CIWS" المجهز بمدفع أوتوماتيكي موجّه بالرادار عيار 20 ملم.ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل

19:39 GMT 01.02.2024 (تم التحديث: 19:58 GMT 01.02.2024)
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023
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قال المتحدث العسكري باسم جماعة "نصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الخميس، إنها قصفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر متجهة إلى ميناء في إسرائيل.
وكتب سريع عبر "تلغرام": "كدليل على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وكجزء من الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، هاجمت القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ المناسبة المضادة للسفن، والتي كانت متجهة إلى ميناء للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية شنت اليوم الخميس، هجوما صاروخيا مضادا للسفن على المدمرة الأمريكية "غرافلي" في البحر الأحمر، ولم يتمكن البحارة الأمريكيون من صد الهجوم الصاروخي إلا على "خط الدفاع الأخير" بمساعدة نظام مضاد للطائرات قريب المدى.
ووفقا لما أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، وقع الحادث في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم إصابة الصاروخ المضاد للسفن على مسافة ميل بحري واحد (1.8 كيلومتر) بواسطة نظام "CIWS" المجهز بمدفع أوتوماتيكي موجّه بالرادار عيار 20 ملم.
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ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
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