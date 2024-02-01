https://sputnikarabic.ae/20240201/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-مشاريع-قرار-وقف-الحرب-في-غزة-غير-إلزامية-لكنها-ضاغطة-على-إسرائيل-1085659908.html

متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": مشاريع قرار وقف الحرب في غزة غير إلزامية لكنها ضاغطة على إسرائيل

متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": مشاريع قرار وقف الحرب في غزة غير إلزامية لكنها ضاغطة على إسرائيل

قال المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الخميس، إن "مشاريع القرار التي تتقدم بها دول عربية ودولية في الأمم المتحدة لوقف الحرب... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T20:25+0000

2024-02-01T20:25+0000

2024-02-01T20:25+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه القرارات على الرغم من عدم إلزاميتها ومواجهتها دائما من قبل أمريكا تبقى ضرورية، في سياق الحشد الدولي الهام، الذي يحمل وزنا معنويا ضاغطا على إسرائيل".وشدد نزال على "ضرورة توفير الضغط العالمي على إسرائيل سياسيا وشعبيا ودبلوماسيا إعلاميا، على كافة المستويات والأصعدة وفي المحافل والمنظمات الدولية من أجل دفعها لوقف الحرب التي تشنها منذ وقت طويل على قطاع غزة".ووزعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار على الدول الأعضاء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.ويطالب مشروع القرار أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.ويجدد مشروع القرار الذي أشار إلى قراري المجلس (2717 و2720) الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع. وتنص الفقرة الأخيرة من مشروع القرار أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240131/بين-الحزب-الحاكم-والمعارضة-جدال-عميق-داخل-إسرائيل-بشأن-ضرورة-وقف-الحرب-على-غزة-وعودة-المحتجزين-1085625061.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي