https://sputnikarabic.ae/20240126/الجزائر-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-للانعقاد-لتفعيل-حكم-محكمة-العدل-الدولية-1085453127.html

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الجزائر تعتزم الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T16:41+0000

2024-01-26T16:41+0000

2024-01-26T16:41+0000

محكمة العدل الدولية

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قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، على أنها تعتبر "قرار المحكمة بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي، مطولا".وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيانها، أن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت والإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت محكمة العدل الدولية، بالقول: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وتابعت المحكمة: "أخذنا بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ونحن نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"."حماس" تؤكد أنها ستحترم قرار وقف إطلاق النار إذا قررت محكمة العدل الدولية ذلكواتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبلكما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240126/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-قرار-محكمة-العدل-يضع-عينا-رقابية-على-إسرائيل-وسلوكها-في-غزة-1085450635.html

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محكمة العدل الدولية, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى