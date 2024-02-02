https://sputnikarabic.ae/20240202/أحزاب-الأكثرية-الحاكمة-في-هنغاريا-لن-تصوت-على-انضمام-السويد-للناتو-1085693890.html
أحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو
أحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو
أفادت صحافة هنغارية، اليوم الجمعة، بعدم مشاركة التحالف الحاكم في المجر "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، التصويت على التصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T17:38+0000
2024-02-02T17:38+0000
2024-02-02T17:38+0000
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وأوضحت الخدمة الصحفية " آفي تي" للتحالف البرلماني "فيدس" أن ممثلي أحزاب "فيدس" و"اتش إن دي بي" لن يشاركوا في الدورة الاستثنائية للبرلمان، مضيفة أنه "مع التصويت النهائي، سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء".في وقت سابق، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبرلمان المجري حول اجتماع استثنائي في الساعة 13.00 (15.00 بتوقيت موسكو) يوم الاثنين. وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي، وفقا للقواعد، يجب تحديد موعد الاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".
https://sputnikarabic.ae/20240202/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-حول-مناورات-الناتو-هذا-لعب-بالنار-1085693386.html
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السويد, الناتو, هنغاريا, العالم
السويد, الناتو, هنغاريا, العالم
أحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو
أفادت صحافة هنغارية، اليوم الجمعة، بعدم مشاركة التحالف الحاكم في المجر "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، التصويت على التصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي في اجتماع يوم 5 فبراير/ شباط، وسينتظر اجتماعا شخصيا لرئيسي وزراء المجر والسويد.
وأوضحت الخدمة الصحفية " آفي تي" للتحالف البرلماني "فيدس" أن ممثلي أحزاب "فيدس" و"اتش إن دي بي" لن يشاركوا في الدورة الاستثنائية للبرلمان، مضيفة أنه "مع التصويت النهائي، سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء".
وبما أن تحالف "فيدس"- حزب الشعوب الديمقراطي، لديه 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، فإن التصويت لن يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
في وقت سابق، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للبرلمان المجري حول اجتماع استثنائي في الساعة 13.00 (15.00 بتوقيت موسكو) يوم الاثنين.
وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي، وفقا للقواعد، يجب تحديد موعد الاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو
، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت السويد على تسهيل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما بعضا".