https://sputnikarabic.ae/20240202/بلجيكا-تستدعي-سفير-إسرائيل-لديها-بعد-قصف-مقر-وكالة-التعاون-الإنمائي-البلجيكية-بغزة-1085662237.html

بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل لديها بعد قصف مقر وكالة التعاون الإنمائي البلجيكية بغزة

بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل لديها بعد قصف مقر وكالة التعاون الإنمائي البلجيكية بغزة

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، الخميس، أن الوزارة قررت استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلجيكا وذلك بعد قصف طال مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

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2024-02-02T00:35+0000

2024-02-02T00:35+0000

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أخبار بلجيكا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزيرة عبر موقع "إكس": "تم قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة. إن استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول"، مضيفةً: "قررنا استدعاء السفير الإسرائيلي من أجل تفسير كل شيء".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل وما يزيد عن 66 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html

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