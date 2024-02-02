https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-وزارة-الدفاع-ستعمل-على-تطوير-عمل-المؤسسات-العسكرية-بنسبة-80--1085681217.html

بوتين: وزارة الدفاع ستعمل على تطوير عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80 %

بوتين: وزارة الدفاع ستعمل على تطوير عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80 %

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية ستعمل على تطوير ودعم عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80%. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T13:53+0000

2024-02-02T13:53+0000

2024-02-02T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف بوتين في اجتماع مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، أن "الدولة الروسية تحاول تزويد ودعم عمل المؤسسات العسكرية الروسية بالأموال اللازمة وبالتعاون مع زارة المال".وشدد بوتين على أن الموظفين يعملون بجد في المؤسسات العسكرية الروسية، ولكن إذا لزم الأمر، فإنهم يذهبون إلى منطقة القتال، إلى خط المواجهة، ويتصرفون على الفور ما الذي يجب عمله وكيف، ويتخذون الإجراءات المناسبة.وأشار بوتين إلى أنه "يجب علينا أن نجعل بلادنا مكتفية ذاتيا، وهذا هو المظهر الرئيسي للسيادة".وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير

https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-يكشف-سر-تحقيق-النجاح-في-المعركة-1085679077.html

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