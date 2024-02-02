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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-وزارة-الدفاع-ستعمل-على-تطوير-عمل-المؤسسات-العسكرية-بنسبة-80--1085681217.html
بوتين: وزارة الدفاع ستعمل على تطوير عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80 %
بوتين: وزارة الدفاع ستعمل على تطوير عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80 %
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية ستعمل على تطوير ودعم عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80%. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T13:53+0000
2024-02-02T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف بوتين في اجتماع مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، أن "الدولة الروسية تحاول تزويد ودعم عمل المؤسسات العسكرية الروسية بالأموال اللازمة وبالتعاون مع زارة المال".وشدد بوتين على أن الموظفين يعملون بجد في المؤسسات العسكرية الروسية، ولكن إذا لزم الأمر، فإنهم يذهبون إلى منطقة القتال، إلى خط المواجهة، ويتصرفون على الفور ما الذي يجب عمله وكيف، ويتخذون الإجراءات المناسبة.وأشار بوتين إلى أنه "يجب علينا أن نجعل بلادنا مكتفية ذاتيا، وهذا هو المظهر الرئيسي للسيادة".وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-يكشف-سر-تحقيق-النجاح-في-المعركة-1085679077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: وزارة الدفاع ستعمل على تطوير عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80 %

13:53 GMT 02.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية ستعمل على تطوير ودعم عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80%.
وأضاف بوتين في اجتماع مع المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، أن "الدولة الروسية تحاول تزويد ودعم عمل المؤسسات العسكرية الروسية بالأموال اللازمة وبالتعاون مع زارة المال".
وشدد بوتين على أن الموظفين يعملون بجد في المؤسسات العسكرية الروسية، ولكن إذا لزم الأمر، فإنهم يذهبون إلى منطقة القتال، إلى خط المواجهة، ويتصرفون على الفور ما الذي يجب عمله وكيف، ويتخذون الإجراءات المناسبة.

وخلص إلى القول: "ما الذي يمكنك إخفاءه هنا؟، فهذه بطولة حقيقية".

وأشار بوتين إلى أنه "يجب علينا أن نجعل بلادنا مكتفية ذاتيا، وهذا هو المظهر الرئيسي للسيادة".
وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "نتيجة لتأثير النيران الشاملة، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الشهر الماضي 23 ألف قتيل وجريح".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال حفل افتتاح نصب تذكاري للمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، في منطقة لينينغراد، في 27 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
12:56 GMT
وفي حديثه عن الخسائر الأوكرانية في المعدات، قال شويغو إن الجيش الروسي دمر أكثر من 3 آلاف وحدة من الأسلحة من مختلف الصنوف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينها دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وقاذفات "باتريوت" و"هيمارس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير
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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. صحف إسرائيلية ترسم خريطة مستقبل محور فيلادلفيا.. فيديو وصورأمس, 22:46 GMT
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