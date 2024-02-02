https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-يكشف-سر-تحقيق-النجاح-في-المعركة-1085679077.html
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، من الضروري الرد بسرعة على أسلحة التدمير والاستطلاع التي يستخدمها العدو وقمعها. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:56+0000
2024-02-02T12:56+0000
2024-02-02T13:05+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، في تولا: "لكي تنجح في ساحة المعركة اليوم، عليك أن تستجيب بشكل سريع وكاف للأحداث التي تجري في ساحة المعركة، فالنجاح يحققه من يستجيب بسرعة لوسائل التدمير والاستطلاع والقمع التي يستخدمها العدو، والرد بسرعة، ليس فقط بإيجاد الوسيلة المناسبة لتدميرها، بل وتصنيع الوسائل الأكثر فعالية". وفقا للرئيس، من يفعل كل ذلك بشكل أسرع ينتصر. وأضاف: "هذه هي سمة الكفاح المسلح اليوم".وأضاف بوتين أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس يدعمون الجيش والبحرية. ووصف هذا بأنه أساس نجاح المقاتلين الروس. وأكد أن الجنود الذين يقاتلون على الجبهة، "عندما يشعرون بهذا الدعم، يكتسبون بالطبع قوة جديدة من أجل تنفيذ المهام الأكثر تعقيدا وخطورة التي يقومون بها".القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانياالقوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
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روسيا
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
12:56 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 02.02.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، من الضروري الرد بسرعة على أسلحة التدمير والاستطلاع التي يستخدمها العدو وقمعها.
وقال بوتين في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، في تولا: "لكي تنجح في ساحة المعركة اليوم، عليك أن تستجيب بشكل سريع وكاف للأحداث التي تجري في ساحة المعركة، فالنجاح يحققه من يستجيب بسرعة لوسائل التدمير والاستطلاع والقمع التي يستخدمها العدو، والرد بسرعة، ليس فقط بإيجاد الوسيلة المناسبة لتدميرها، بل وتصنيع الوسائل الأكثر فعالية".
وفقا للرئيس، من يفعل كل ذلك بشكل أسرع ينتصر. وأضاف: "هذه هي سمة الكفاح المسلح اليوم".
وأضاف بوتين أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس يدعمون الجيش والبحرية. ووصف هذا بأنه أساس نجاح المقاتلين الروس.
وأكد أن الجنود الذين يقاتلون على الجبهة، "عندما يشعرون بهذا الدعم، يكتسبون بالطبع قوة جديدة من أجل تنفيذ المهام الأكثر تعقيدا وخطورة التي يقومون بها".