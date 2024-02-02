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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/بوتين-يكشف-سر-تحقيق-النجاح-في-المعركة-1085679077.html
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، من الضروري الرد بسرعة على أسلحة التدمير والاستطلاع التي يستخدمها العدو وقمعها. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T12:56+0000
2024-02-02T13:05+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، في تولا: "لكي تنجح في ساحة المعركة اليوم، عليك أن تستجيب بشكل سريع وكاف للأحداث التي تجري في ساحة المعركة، فالنجاح يحققه من يستجيب بسرعة لوسائل التدمير والاستطلاع والقمع التي يستخدمها العدو، والرد بسرعة، ليس فقط بإيجاد الوسيلة المناسبة لتدميرها، بل وتصنيع الوسائل الأكثر فعالية". وفقا للرئيس، من يفعل كل ذلك بشكل أسرع ينتصر. وأضاف: "هذه هي سمة الكفاح المسلح اليوم".وأضاف بوتين أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس يدعمون الجيش والبحرية. ووصف هذا بأنه أساس نجاح المقاتلين الروس. وأكد أن الجنود الذين يقاتلون على الجبهة، "عندما يشعرون بهذا الدعم، يكتسبون بالطبع قوة جديدة من أجل تنفيذ المهام الأكثر تعقيدا وخطورة التي يقومون بها".القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريا أوكرانياالقوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
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روسيا

بوتين يكشف سر تحقيق النجاح في المعركة

12:56 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 02.02.2024)
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال حفل افتتاح نصب تذكاري للمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، في منطقة لينينغراد، في 27 يناير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال حفل افتتاح نصب تذكاري للمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، في منطقة لينينغراد، في 27 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، من الضروري الرد بسرعة على أسلحة التدمير والاستطلاع التي يستخدمها العدو وقمعها.
وقال بوتين في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، في تولا: "لكي تنجح في ساحة المعركة اليوم، عليك أن تستجيب بشكل سريع وكاف للأحداث التي تجري في ساحة المعركة، فالنجاح يحققه من يستجيب بسرعة لوسائل التدمير والاستطلاع والقمع التي يستخدمها العدو، والرد بسرعة، ليس فقط بإيجاد الوسيلة المناسبة لتدميرها، بل وتصنيع الوسائل الأكثر فعالية".
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وفقا للرئيس، من يفعل كل ذلك بشكل أسرع ينتصر. وأضاف: "هذه هي سمة الكفاح المسلح اليوم".
وأضاف بوتين أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس يدعمون الجيش والبحرية. ووصف هذا بأنه أساس نجاح المقاتلين الروس.
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وأكد أن الجنود الذين يقاتلون على الجبهة، "عندما يشعرون بهذا الدعم، يكتسبون بالطبع قوة جديدة من أجل تنفيذ المهام الأكثر تعقيدا وخطورة التي يقومون بها".
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