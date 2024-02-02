https://sputnikarabic.ae/20240202/شويغو-يكشف-عن-خسائر-ضخمة-لنظام-كييف-في-يناير--1085670289.html

شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير

شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T10:05+0000

2024-02-02T10:05+0000

2024-02-02T10:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082823579_114:0:1108:559_1920x0_80_0_0_e54387a47d548b650673106ed649f405.jpg

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "نتيجة لتأثير النيران الشاملة، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الشهر الماضي 23 ألف قتيل وجريح".وفي يناير/كانون الثاني الفائت أيضًا، نفّذ الجيش الروسي 127 ضربة دقيقة على البنية التحتية العسكرية ومنشآت صناعية عسكرية تابعة، وفقا لوزير الدفاع الروسي.وأضاف شويغو أن الوحدات الروسية تتقدم وتوسع مناطق سيطرتها، وخلال العمليات النشطة في اتجاه كوبيانسكي وكراسني ليمان ودونيتسك، تم تحرير مناطق فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا.بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الإستراتيجية على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في تقليل القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي، وفقا للوزير شويغو.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240202/شويغو-يعلن-تحرير-3-بلدات-على-عدد-من-المحاور--1085670052.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا