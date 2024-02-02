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ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة
ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة
كشف استطلاع جديد، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، حيث حصل على دعم يبلغ 52% من... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T04:17+0000
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ترامب
خطط ترامب
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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة "مونماوث" أن 7 من كل 10 ناخبين يعتقدون أن ترامب سيهزم الرئيس الحالي جو بايدن بالتأكيد أو ربما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة في فرص نيكي هايلي ستتناقص إذا كانت ستصبح مرشحة للحزب الجمهوري، حيث يعتقد 21% من الناخبين أنها ستهزم بايدن بالتأكيد، في حين يقول 42% إنها ربما ستفعل.في الشهر الماضي، فاز ترامب بالترشيح الأمريكي للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، بعد فوزه الذي حققه في اجتماع ولاية أيوا السنوي.
https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
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ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة

04:17 GMT 02.02.2024
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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كشف استطلاع جديد، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، حيث حصل على دعم يبلغ 52% من ناخبي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في حين حصلت منافسته نيكي هايلي على 32%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة "مونماوث" أن 7 من كل 10 ناخبين يعتقدون أن ترامب سيهزم الرئيس الحالي جو بايدن بالتأكيد أو ربما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
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كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة في فرص نيكي هايلي ستتناقص إذا كانت ستصبح مرشحة للحزب الجمهوري، حيث يعتقد 21% من الناخبين أنها ستهزم بايدن بالتأكيد، في حين يقول 42% إنها ربما ستفعل.
في الشهر الماضي، فاز ترامب بالترشيح الأمريكي للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، بعد فوزه الذي حققه في اجتماع ولاية أيوا السنوي.
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