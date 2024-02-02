https://sputnikarabic.ae/20240202/ترامب-يتصدر-المنافسة-على-ترشيح-الحزب-الجمهوري-لرئاسة-الولايات-المتحدة-1085663240.html
ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة
ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة
كشف استطلاع جديد، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، حيث حصل على دعم يبلغ 52% من... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T04:17+0000
2024-02-02T04:17+0000
2024-02-02T04:17+0000
ترامب
خطط ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة "مونماوث" أن 7 من كل 10 ناخبين يعتقدون أن ترامب سيهزم الرئيس الحالي جو بايدن بالتأكيد أو ربما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة في فرص نيكي هايلي ستتناقص إذا كانت ستصبح مرشحة للحزب الجمهوري، حيث يعتقد 21% من الناخبين أنها ستهزم بايدن بالتأكيد، في حين يقول 42% إنها ربما ستفعل.في الشهر الماضي، فاز ترامب بالترشيح الأمريكي للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، بعد فوزه الذي حققه في اجتماع ولاية أيوا السنوي.
https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يتصدر المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة
كشف استطلاع جديد، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، حيث حصل على دعم يبلغ 52% من ناخبي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في حين حصلت منافسته نيكي هايلي على 32%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة "مونماوث" أن 7 من كل 10 ناخبين يعتقدون أن ترامب سيهزم الرئيس الحالي جو بايدن بالتأكيد أو ربما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
20 ديسمبر 2023, 00:23 GMT
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة في فرص نيكي هايلي ستتناقص إذا كانت ستصبح مرشحة للحزب الجمهوري
، حيث يعتقد 21% من الناخبين أنها ستهزم بايدن بالتأكيد، في حين يقول 42% إنها ربما ستفعل.
في الشهر الماضي، فاز ترامب بالترشيح الأمريكي للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، بعد فوزه الذي حققه في اجتماع ولاية أيوا السنوي.