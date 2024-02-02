https://sputnikarabic.ae/20240202/مسيرات-روسية-تحيد-مجموعة-مشاة-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1085664659.html
مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتمكن قوات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية من تحييد قوات مشاة أوكرانية بواسطة طائرات مسيرة على محور أرتيوموفسك، بضربات... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T07:15+0000
2024-02-02T07:15+0000
2024-02-02T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة أن "وحدة طائرات مسيرة من المظليين من بورياتيا، دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية غرب أرتيوموفسك باستخدام طائرة مسيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مظليون روس يحيدون مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين بواسطة مدفع "هاوتزر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/جندي-روسي-يتصدى-لطائرة-انتحارية-مسيرة-بواسطة-عصا-فيديو-1085663842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
07:15 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 07:24 GMT 02.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتمكن قوات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية من تحييد قوات مشاة أوكرانية بواسطة طائرات مسيرة على محور أرتيوموفسك، بضربات دقيقة.
وذكرت الوزارة أن "وحدة طائرات مسيرة من المظليين من بورياتيا، دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية غرب أرتيوموفسك باستخدام طائرة مسيرة".
وأشارت إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المحمولة جوًا في هذه المنطقة، قامت بتحييد العشرات من المسلحين الأوكرانيين وتدمير عدة وحدات من المعدات الأوكرانية المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.