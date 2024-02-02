https://sputnikarabic.ae/20240202/مشاهد-غريبة-لـبوادر-حياة-في-تربة-جاء-بها-مسبار-ياباني-من-الفضاء-فيديو-1085673427.html

مشاهد غريبة لـ"بوادر حياة" في تربة جاء بها مسبار ياباني من الفضاء... فيديو

مشاهد غريبة لـ"بوادر حياة" في تربة جاء بها مسبار ياباني من الفضاء... فيديو

في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020، نجحت مهمة "هايابوسا 2" اليابانية في إعادة العينات التي جمعتها من منزل الكويكب القريب من الأرض "ريوجو 162173" (إن إي آه). 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T10:52+0000

2024-02-02T10:52+0000

2024-02-02T10:52+0000

مجتمع

علوم

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وبما أن الكويكبات هي في الأساس مواد متبقية من تكوين النظام الشمسي، فإن تحليل هذه العينات سيوفر نظرة ثاقبة لما كانت عليه الظروف في ذلك الوقت.على وجه الخصوص، يهتم العلماء بتحديد كيفية وصول الجزيئات العضوية إلى جميع أنحاء النظام الشمسي بعد وقت قصير من تكوينه (منذ نحو 4.6 مليار سنة)، وربما يقدمون أدلة حول كيفية ظهور الحياة.وقد قدمت العينات بالفعل ثروة من المعلومات، بما في ذلك أكثر من 20 حمضًا أمينيًا، وفيتامين "بي3" (النياسين)، والغبار بين النجوم.ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، فمن المحتمل أن هذه النيازك الدقيقة جاءت من مذنبات أخرى وتحتوي على مواد كربونية مشابهة للمادة العضوية البدائية الموجودة عادة في غبار المذنبات القديمة.ترأس الفريق ميغومي ماتسوموتو، الأستاذ المساعد من قسم علوم الأرض في كلية الدراسات العليا للعلوم في جامعة توهوكو، وانضم إليه باحثون من قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة كيوتو، ومركز "سي آه إس" للتميز في علوم الأرض العميقة، ومعهد علوم الفضاء والملاحة الفضائية "آي إس آه إس"، والمعهد الياباني لأبحاث الإشعاع السنكروتروني، والمعهد الياباني لأبحاث الفضاء، ووكالة استكشاف الفضاء الجوي اليابانية، ومركز جونسون الفضائي التابع لـ"ناسا".تولد هذه التأثيرات حرارة شديدة تترك وراءها بقعًا من الزجاج المنصهر (المعروفة أيضًا باسم "بقع الذوبان")، والتي تتصلب بسرعة في فراغ الفضاء. وتسبب هذه الاصطدامات تغييرات في تركيبة المواد السطحية للكويكب، ما يكشف معلومات حول تاريخ الاصطدامات.بعد تحليل عينات ريوجو، وجد ماتسوموتو وزملاؤه بقعًا ذائبة يتراوح حجمها من 5 إلى 20 ميكرومترًا.وكشف تحليلهم عن مواد كربونية صغيرة ذات نسيج اسفنجي يدل على وجود مسام نانوية، وفراغات صغيرة ناجمة عن إطلاق بخار الماء من السيليكات المائية.تتشابه المواد الكربونية في نسيجها مع المواد العضوية البدائية التي لوحظت في غبار المذنبات ولكنها تختلف في التركيب، حيث تفتقر إلى النيتروجين والأكسجين.اكتشاف مكان سقوط رائدة الطيران الشهيرة إيميليا التي فقدت قبل قرن بشكل غامض... صور وفيديو

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