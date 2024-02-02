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وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة

وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خفض حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تحدث وزير الدفاع لويد جيه. أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم لمناقشة تحول إسرائيل إلى عمليات منخفضة الحدة في غزة، ودعم الحل الدبلوماسي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والاستقرار في الضفة الغربية".وأضاف البيان أن أوستن وغالانت ناقشا "التهديدات الإقليمية للقوات الأميركية"، مشيرًا إلى أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي على "أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".وأمس، قال غلانت خلال جولة تفقدية في خان يونس جنوبي قطاع غزة "نحن نكمل المهمة في خان يونس وسنصل إلى رفح أيضًا، وهناك سنقوم بتصفية كل مخرب يحاول إلحاق الضرر بنا".وأضاف "سأقول لكم أمرًا آخر، العملية العسكرية التي تقومون بها وتقتربون فيها من أهداف العدو، تحت الأرض وفوق الأرض.. هذه العملية تقرب إعادة المختطفين كل يوم.. فحماس تفهم لغة القوة، وعندما تضغط عليهم أكثر، سيأتون ويتحدثون".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل وما يزيد عن 66 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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