https://sputnikarabic.ae/20240202/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-العاصمة-السورية-دمشق-1085662789.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T02:04+0000
2024-02-02T02:04+0000
2024-02-02T02:21+0000
دمشق
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104590/29/1045902972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f8358b9de02872179e8e6c8bf283ae2f.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك" إن: "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسمعت في أنحاء دمشق".ولم يصدر عن الإعلام السوري الرسمي أي أنباء عن الانفجارات أو مصدرها حتى اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/انفجار-عبوة-ناسفة-جنوبي-ريف-دمشق-يسفر-عن-إصابة-أحد-عناصر-الأمن-السوري-1080630211.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104590/29/1045902972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d3113e2a524941b6772ad2c650f9d89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
02:04 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 02:21 GMT 02.02.2024)
سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".