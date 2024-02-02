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مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T02:04+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك" إن: "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسمعت في أنحاء دمشق".ولم يصدر عن الإعلام السوري الرسمي أي أنباء عن الانفجارات أو مصدرها حتى اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/انفجار-عبوة-ناسفة-جنوبي-ريف-دمشق-يسفر-عن-إصابة-أحد-عناصر-الأمن-السوري-1080630211.html
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دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق

02:04 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 02:21 GMT 02.02.2024)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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سُمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
دمشق - سبوتنيك. وقال المراسل لوكالة "سبوتنيك" إن: "الانفجارات دوت جنوب العاصمة وسمعت في أنحاء دمشق".
الجيش السوري ينتشر في طفس في بريف درعا، سوريا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
انفجار عبوة ناسفة جنوبي ريف دمشق يسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن السوري
2 سبتمبر 2023, 09:51 GMT
ولم يصدر عن الإعلام السوري الرسمي أي أنباء عن الانفجارات أو مصدرها حتى اللحظة.
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