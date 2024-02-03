https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-سويسرا-تفقد-صفة-الوسيط-النزيه-في-حل-النزاعات-بالنسبة-لموسكو-1085707510.html
الخارجية الروسية: سويسرا تفقد صفة "الوسيط النزيه" في حل النزاعات بالنسبة لموسكو
الخارجية الروسية: سويسرا تفقد صفة "الوسيط النزيه" في حل النزاعات بالنسبة لموسكو
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على موافقة برن على استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية للفترة 2024-2027، إن إمكانات سويسرا... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T13:37+0000
2024-02-03T13:37+0000
2024-02-03T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت زاخاروفا: "تؤكد الاستراتيجية المعتمدة التزام برن الأعمى بالمبادئ التوجيهية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعلى هذه الخلفية، فإن تأكيدات الجانب السويسري بالتزامه المفترض بالحياد تبدو مثيرة للسخرية".وأكدت زاخاروفا أن "إمكانات سويسرا في دور "الوسيط النزيه" في حل النزاعات قد استنزفت".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بوريل يدعو إلى إحياء صناعة الدفاع الأوروبيةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-2245-عسكريا-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع---عاجل-1085705825.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: سويسرا تفقد صفة "الوسيط النزيه" في حل النزاعات بالنسبة لموسكو
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على موافقة برن على استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية للفترة 2024-2027، إن إمكانات سويسرا باعتبارها "وسيطًا نزيهًا" في حل النزاعات استنفدت نفسها بالنسبة لروسيا.
وأضافت زاخاروفا: "تؤكد الاستراتيجية المعتمدة التزام برن الأعمى بالمبادئ التوجيهية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعلى هذه الخلفية، فإن تأكيدات الجانب السويسري بالتزامه المفترض بالحياد تبدو مثيرة للسخرية".
وأكدت زاخاروفا أن "إمكانات سويسرا في دور "الوسيط النزيه" في حل النزاعات قد استنزفت".
وأشارت زاخاروفا إلى أن استعداد سويسرا لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول تنفيذ "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي أمر محير".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.