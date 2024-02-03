https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-2245-عسكريا-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع---عاجل-1085705825.html

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 2245 عسكريا على محور دونيتسك خلال أسبوع

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 2245 عسكريا على محور دونيتسك خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 2245 عسكريا، وحسّنت القوات الروسية تموضعها على اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الفائت. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T12:38+0000

2024-02-03T12:38+0000

2024-02-03T12:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087010_0:68:3398:1980_1920x0_80_0_0_762959208ae3be34d232f40489c4b8c2.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من خلال العمليات النشطة، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت 22 هجومًا للعدو".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، استهدفت تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيرخني كامينسكوي وأرتيوموفسكوي وكراسنوي وكليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا وبيلوغوروفكا وبيريزدنوي وغورغيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الفائت، أكثر من 2245 عسكريًا وخمس دبابات و19 مركبة قتالية مدرعة و63 مركبة و28 قطعة مدفعية ميدانية ومركبتين قتاليتين من طراز غراد "إم إل آر إس".وصدت القوات الروسية خلال الأسبوع، في هذا الاتجاه 41 هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء "30" و"32" و"44" و"60" مشاة آلية و"57" مشاة آلية، ولواء "25" محمول جوًا، ولواء "95" محمول جواً، ولواء دفاع حراري "103" في مناطق سينكوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 750 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات قتالية مدرعة و21 مركبة وثماني قطع مدفعية ميدانية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير

https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-7-منصات-إطلاق-للدفاع-الجوي-الأوكراني-خلال-أسبوع-1085705706.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري