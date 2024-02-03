https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-السورية-الاعتداء-الأمريكي-يؤجج-الصراع-في-منطقة-الشرق-الأوسط-على-نحو-خطير-1085702426.html

الخارجية السورية: الاعتداء الأمريكي يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير

الخارجية السورية: الاعتداء الأمريكي يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T09:10+0000

2024-02-03T09:10+0000

2024-02-03T09:10+0000

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وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة الأميركية قامت فجر اليوم باعتداء آخر على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، لتثبت مجددًا أنها المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي".وأضافت أن القوات العسكرية الأمريكية "تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها ضد الدول وشعوبها وسيادتها، وأن ما ارتكبته يصبّ في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".وتابعت أنه "ليس غريبًا أن هذا الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية من سورية حيث تحارب قواتنا السورية ضد بقايا تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) فيما تعمل الولايات المتحدة لإحياء نشاطه الإرهابي".وأشارت إلى إدانتها لـ"هذا الانتهاك الأمريكي السافر"، إلى جانب "رفضها رفضًا قاطعًا كل الذرائع والأكاذيب التي روّجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير هذا الاعتداء".كما صرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق.وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد

https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-العراقية-الضربات-الأمريكية-تشكل-انتهاكا-لسيادة-البلاد-1085701568.html

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