https://sputnikarabic.ae/20240203/القوات-المسلحة-العراقية-الضربات-الأمريكية-تشكل-انتهاكا-لسيادة-البلاد-1085701568.html

القوات المسلحة العراقية: الضربات الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد

القوات المسلحة العراقية: الضربات الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد

صرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T08:06+0000

2024-02-03T08:06+0000

2024-02-03T08:06+0000

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وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الأمريكية على شرقي سوريا أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.وجاء في بيان الدفاع السورية: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي، فجر اليوم، عدوانًا جويًا سافرًا على عدد من المواقع والمدن شرقي سوريا وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين وبعض الجرحى، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة".وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الضربات الأمريكية "ليس لها أي مبرر وهي محاولة لإضعاف قدرات الجيش السوري وحلفائه في مكافحة الإرهاب".من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية

https://sputnikarabic.ae/20240203/وزارة-الدفاع-السورية-تصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الأمريكية-التي-استهدفت-شرقي-البلاد-1085701057.html

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