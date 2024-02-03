https://sputnikarabic.ae/20240203/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-6-صواريخ-كروز-مضادة-للسفن-تابعة-لـأنصار-الله-1085717094.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاقها من... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T20:43+0000

2024-02-03T20:43+0000

2024-02-03T20:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

العالم العربي

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وأوضحت القيادة في بيان: "في 3 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.وكانت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، تعبيرا منها على دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لـ"أنصار الله"، صباح اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله" خلال اليوم الماضي

https://sputnikarabic.ae/20240203/غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-غربي-اليمن-1085714830.html

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