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https://sputnikarabic.ae/20240203/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-6-صواريخ-كروز-مضادة-للسفن-تابعة-لـأنصار-الله-1085717094.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاقها من... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T20:43+0000
2024-02-03T20:43+0000
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وأوضحت القيادة في بيان: "في 3 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.وكانت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، تعبيرا منها على دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لـ"أنصار الله"، صباح اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله" خلال اليوم الماضي
https://sputnikarabic.ae/20240203/غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-غربي-اليمن-1085714830.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"

20:43 GMT 03.02.2024
© Photo / MANDEL NGANصورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا.
صورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Photo / MANDEL NGAN
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قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاقها من قبل "أنصار الله" الحاكمة في شمال البلاد.
وأوضحت القيادة في بيان: "في 3 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".
ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
وكانت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، تعبيرا منها على دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
غارات جوية أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن
19:34 GMT
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لـ"أنصار الله"، صباح اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.
وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.
يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله" خلال اليوم الماضي
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