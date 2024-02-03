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3 غارات أمريكية بريطانية على معسكر لـ"أنصار الله" في صعدة
3 غارات أمريكية بريطانية على معسكر لـ"أنصار الله" في صعدة
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T01:44+0000
2024-02-03T01:44+0000
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وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعز وحجةَ وصعدةَ، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الجمعة، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240201/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-جاهزون-للتصدي-للتصعيد-الأمريكي-البريطاني-وعليهم-تحمل-النتائج-1085661584.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

3 غارات أمريكية بريطانية على معسكر لـ"أنصار الله" في صعدة

01:44 GMT 03.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISهجوم بسيارة مفخخة قرب وسط العاصمة صنعاء، في 20 نوفمبر 2013
هجوم بسيارة مفخخة قرب وسط العاصمة صنعاء، في 20 نوفمبر 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.
وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.
يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعز وحجةَ وصعدةَ، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين.
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
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وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الجمعة، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
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