https://sputnikarabic.ae/20240203/باحثون-يكتشفون-بديلا-لـملح-الطعام-يقلل-من-ضغط-الدم-والنوبات-القلبية-1085712920.html

باحثون يكتشفون بديلا لـ"ملح الطعام" يقلل من ضغط الدم والنوبات القلبية

باحثون يكتشفون بديلا لـ"ملح الطعام" يقلل من ضغط الدم والنوبات القلبية

يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين أستراليين من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد الملح الزائد (الصوديوم) من خطر ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح كل شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T16:45+0000

2024-02-03T16:45+0000

2024-02-03T16:45+0000

مجتمع

علوم

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ولكن على الرغم من عقود من التوصيات القوية، فقد فشل الأطباء في إقناع الأستراليين بخفض استهلاكهم، ومن الصعب على الناس تغيير الطريقة التي يطبخون بها طعامهم، واختيار الأطعمة قليلة الملح من أرفف المتاجر الكبرى، وقبول مذاق أقل ملوحة.إن التحول إلى الملح الغني بالبوتاسيوم أمر ممكن بطريقة لا يمكن من خلالها خفض تناول الملح، وتخلص الدراسة الجديدة إلى أن الإرشادات السريرية لارتفاع ضغط الدم يجب أن تعطي المرضى توصيات واضحة من أجل العثور على البديل.ما هو الملح الغني بالبوتاسيوم؟تحل الأملاح الغنية بالبوتاسيوم محل بعض كلوريد الصوديوم الذي يتكون منه الملح العادي بكلوريد البوتاسيوم، ويطلق عليها أيضًا الملح المنخفض الصوديوم، أو ملح البوتاسيوم، أو ملح القلب، أو الملح المعدني، أو الملح المخفض الصوديوم.يعمل الملح الغني بالبوتاسيوم على خفض ضغط الدم ليس فقط لأنه يقلل من تناول الصوديوم، ولكن أيضا لأنه يزيد من تناول البوتاسيوم، ويعد نقص البوتاسيوم، والذي يأتي معظمه من الفواكه والخضروات، سببًا كبيرًا آخر لارتفاع ضغط الدم.الدلائل التي تم العثور عليها:توصل الباحثون إلى أدلة قوية من تجربة عشوائية أجريت على 20995 شخصًا، على أن التحول إلى الملح الغني بالبوتاسيوم يخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة. كان لدى المشاركين تاريخ من السكتة الدماغية أو كانوا يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر ويعانون من ارتفاع ضغط الدم.تشير نظرة عامة على 21 دراسة أخرى إلى أن الكثير من سكان العالم يمكن أن يستفيدوا من الملح الغني بالبوتاسيوم.ماذا يجب أن تقول الإرشادات السريرية؟تم التعاون مع باحثين من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وجنوب أفريقيا والهند لمراجعة 32 دليلاً إرشاديًا سريريًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم. يتم نشر النتائج التي توصلنا إليها اليوم في مجلة ارتفاع ضغط الدم الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.وفي حين توصي العديد من التوصيات بزيادة تناول البوتاسيوم الغذائي، وتشير جميعها إلى الحد من تناول الصوديوم، فإن اثنين فقط من المبادئ التوجيهية ــ الصينية والأوروبية ــ توصيان باستخدام الملح الغني بالبوتاسيوم.لماذا يستخدمه عدد قليل جدا من الناس؟معظم الناس لا يدركون كمية الملح التي يتناولونها أو المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها ذلك. قليل من الناس يعرفون أن التحول البسيط إلى الملح الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.إن التحول التالي إلى الملح المعالج باليود والمغني بالبوتاسيوم يوفر على الأقل نفس الإمكانية لتحقيق مكاسب صحية عالمية. ولكن علينا أن نجعل ذلك يحدث في أسرع وقت ممكن.

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