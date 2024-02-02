https://sputnikarabic.ae/20240202/أعراض-بصرية-غريبة-تنذر-بمرض-خطير-يصيبك-بعد-سنوات-1085665492.html

أعراض بصرية غريبة تنذر بمرض خطير يصيبك بعد سنوات

أعراض بصرية غريبة تنذر بمرض خطير يصيبك بعد سنوات

تسبب حالة "الضمور القشري الخلفي" مشاكل غريبة ومزعجة في الرؤية ووعي المحيط، بما في ذلك صعوبة تقدير المسافات، والتعرف على الأشياء، وتسلط دراسة جديدة الضوء على... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T08:04+0000

2024-02-02T08:04+0000

2024-02-02T08:04+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102573/17/1025731771_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9b69c835a854e4179b3876f23df570db.jpg

لقد تم ربط "الضمور القشري الخلفي" ومرض ألزهايمر منذ فترة طويلة مع بعضهما بعضًا، لأنهما يشتركان في الكثير من التغيرات والأعراض المرضية في الدماغ، ومع ذلك، فإن ندرة "الضمور القشري الخلفي" جعلت من الصعب على الباحثين تقييمه بشكل كامل فيما يتعلق بمرض ألزهايمر، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت".ولمعالجة ذلك، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل بيانات 1092 شخصًا مصابًا بالـ"الضمور القشري الخلفي"، ووجدوا أنه كان مؤشرًا قويًا جدًا لمرض ألزهايمر، وفي 94 في المئة من الحالات، تمت ملاحظة تغيرات دماغية مصابة بمرض ألزهايمر، وكانت على الأرجح تساهم في الإصابة بالـ"الضمور القشري الخلفي".تقول عالمة النفس العصبي من جامعة كاليفورنيا، ماريان شابلو: "نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي بشأن "الضمور القشري الخلفي" حتى يتمكن الأطباء من اكتشافه".أحد الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الدراسة هو فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض "الضمور القشري الخلفي" في أقرب وقت ممكن، متوسط عمر ظهور المرض هو 59 عامًا (أصغر بعدة سنوات من مرض ألزهايمر)، ومتوسط الوقت بين ظهور الأعراض وأول زيارة تشخيصية هو 3.8 سنة.حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديولاحظت الدراسة أيضًا وجود الكثير من أوجه التشابه بين "الضمور القشري الخلفي" ومرض ألزهايمر من حيث مستويات الأميلويد والتاو في الدماغ، مع تراكم هذه البروتينات المرتبطة منذ فترة طويلة ببداية الخرف.ومع ذلك، كانت هناك أيضًا بعض الاختلافات، والتي يمكن أن تعطي الباحثين أدلة حول أفضل مسارات العلاج.ويأمل الباحثون في هذه الدراسة الجديدة أن يؤدي عملهم إلى فهم أكبر لكيفية ظهور مرض ألزهايمر، وكيف يبدأ كل من مرض ألزهايمر و"الضمور القشري الخلفي" في السيطرة على الدماغ.أمريكا تتعامل مع وباء "خرج عن السيطرة" ينتقل بالاتصال الجنسي

https://sputnikarabic.ae/20240131/دراسة-عصير-الطماطم-يقتل-بكتيريا-خطيرة-ترعب-الأحشاء-1085607895.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة