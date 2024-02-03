https://sputnikarabic.ae/20240203/برلماني-روسي-لـسبوتنيك-الضربات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-تثير-المزيد-من-المواجهة-1085703971.html

برلماني روسي لـ"سبوتنيك": الضربات الأمريكية في العراق وسوريا تثير المزيد من المواجهة

برلماني روسي لـ"سبوتنيك": الضربات الأمريكية في العراق وسوريا تثير المزيد من المواجهة

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في العراق وسوريا يمكن أن تثير... 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T11:14+0000

2024-02-03T11:14+0000

2024-02-03T11:14+0000

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وأضاف سلوتسكي أن "الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في العراق وسوريا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المواجهة، وإشراك جهات فاعلة جديدة فيها، حيث لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة نشطة".ووفقا له، فإن تصريحات بايدن بعد الضربات على العراق وسوريا، بأن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط" هي استهزاء بالفطرة السليمة، وكل تصرفات واشنطن تشير إلى عكس ذلك.أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرةً إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.وأضافت أن القوات العسكرية الأمريكية "تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها ضد الدول وشعوبها وسيادتها، وأن ما ارتكبته يصبّ في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".كما صرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق.وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد

https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الإيرانية-ندين-بشدة-الهجمات-الأمريكية-على-مناطق-في-العراق-وسوريا-1085703332.html

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