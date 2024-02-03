https://sputnikarabic.ae/20240203/حزب-الله-يقصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-قرب-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085718349.html

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ملخص عملياته العسكرية، حيث استهدف مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع السماقة الإسرائيلي مرتين على التوالي، وموقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي القطاع الغربي من جنوب لبنان قصفوا ثكنة برانيت، وتلة الكوبرا الإسرائيلية".وأضاف بيان "حزب الله" أن عناصره استهدفوا تموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، وقصفوا مستعمرة إيفن مناحم، كما قصفوا موقع خربة ماعر الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 15 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار، وبلدة مركبا، والطيبة ووادي هونين، وقصف في القطاع الأوسط بلدة مارون الراس، ويارون وعيتا الشعب ورميش، وفي القطاع الغربي قصف بلدات مروحين والضهيرة، وعلما الشعب، وام التوت في شيحين، والناقورة".وفي وقت سابق، قال ديفيد أزولاي، رئيس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، أمس السبت، إن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن أزولاي، في مقابلة أن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزلا في مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي إسرائيل نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن المستوطنين ليسوا شعبا حرا في بلادهم، وهو عار على الشعب الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية صامتة أمام استمرار مد نزوح هؤلاء المستوطنين عن منازلهم.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هي شرط وقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، مشددا على أن العمليات لن تتوقف إلا بعد تحقيق هذا الشرط، حتى في حالة التوصل لاتفاق هدنة مع حركة "حماس" في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240203/حزب-الله-اللبناني-يدين-القصف-الأمريكي-على-مواقع-في-العراق-وسوريا-ويحذر-من-تأجيج-الصراع-1085713458.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/ارتفاع-كبير-بعدد-النازحين-جنوب-لبنان-1085622230.html

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