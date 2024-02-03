https://sputnikarabic.ae/20240203/حزب-الله-اللبناني-يدين-القصف-الأمريكي-على-مواقع-في-العراق-وسوريا-ويحذر-من-تأجيج-الصراع-1085713458.html

"حزب الله" اللبناني يدين القصف الأمريكي على العراق وسوريا ويحذر من تأجيج الصراع

"حزب الله" اللبناني يدين القصف الأمريكي على العراق وسوريا ويحذر من تأجيج الصراع

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم السبت، القصف الأمريكي على العراق وسوريا، محذرا من أن ذلك يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر في المنطقة. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T18:03+0000

2024-02-03T18:03+0000

2024-02-03T18:15+0000

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وأوضح "حزب الله" في بيانه: "ندين بشدة العدوان الأمريكي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".وأكد الحزب أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية "انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية".وأضاف الحزب أن "العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأمريكية بعدم الرغبة ‏في توسيع ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة".وأعلن "حزب الله" أيضا، في 3 بياناتٍ أخرى، عن استهداف ‏3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود الجنوبية للبنان.وقال الحزب إن "عناصر المقاومة الإسلامية "حزب الله" قصفت موقع السماقة الإسرائيلي وموقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفت موقع خربة ماعر الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة".وكانت الخارجية العراقية، قد استدعت اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.وأوضحت الوزارة في بيان: "احتجاجًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ديفيد بيركر، بسبب عدم وجود السفيرة الأمريكية، وذلك بغية تسليمه مذكرة احتجاج رسمية ضد الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، مساء أمس الجمعة الموافق 2024/02/02".كما أكدت وزارة الخارجية السورية، صباح اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.واشنطن تعلن قصف أهداف في سوريا والعراق ردا على هجوم الأردنالخارجية الروسية: الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا تهدف إلى تأجيج الصراع

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