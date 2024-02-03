https://sputnikarabic.ae/20240203/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق--عاجل-1085711502.html
روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق- عاجل
روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق- عاجل
صرّح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية في مجلس الأمن، طلبت اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T15:35+0000
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وقال بوليانسكي: "لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق. وفقا للجيش الأمريكي، من بين الأهداف التي ضربتها الطائرات الأمريكية مراكز القيادة ومراكز الاستخبارات ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى المرافق الأخرى المشاركة في ضمان تشغيل سلاسل إمداد الذخيرة للحرس الثوري وتشكيلات الحلفاء في العراق وسوريا.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".بايدن: أمرت بضرب أهداف في العراق وسوريا ردا على مهاجمة قواتنا في الأردنالخارجية الروسية: الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا تهدف إلى تأجيج الصراعخبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
https://sputnikarabic.ae/20240203/الأمم-المتحدة-تعلق-على-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-1085711028.html
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أخبار روسيا اليوم, العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق- عاجل
15:35 GMT 03.02.2024 (تم التحديث: 16:07 GMT 03.02.2024)
يتبع
صرّح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية في مجلس الأمن، طلبت اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
وقال بوليانسكي: "لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".
وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت موسكو) في 5 فبراير/ شباط".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.
وذكرت القيادة المركزية للبنتاغون أن الضربات نُفذت في حوالي الساعة 16.00، يوم أمس الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (00.00 بتوقيت موسكو يوم السبت).
وفقا للجيش الأمريكي، من بين الأهداف التي ضربتها الطائرات الأمريكية مراكز القيادة
ومراكز الاستخبارات ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى المرافق الأخرى المشاركة في ضمان تشغيل سلاسل إمداد الذخيرة للحرس الثوري وتشكيلات الحلفاء في العراق وسوريا.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية
لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".