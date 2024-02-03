https://sputnikarabic.ae/20240203/العراق-ينفي-وجود-تنسيق-مسبق-بشأن-العدوان-الأمريكي-ويصف-تصريحات-واشنطن-بـالتدليس-1085703511.html

العراق ينفي وجود تنسيق مسبق بشأن "العدوان الأمريكي" ويصف تصريحات واشنطن بـ"التدليس"

العراق ينفي وجود تنسيق مسبق بشأن "العدوان الأمريكي" ويصف تصريحات واشنطن بـ"التدليس"

قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T10:46+0000

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ونفت الحكومة العراقية وجود تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية حول القصف، مشيرًا إلى أن الهدف من الحديث عن هذا التنسيق هو التنصل من المسؤولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت.وقال بيان الحكومة العراقية إن الجانب الأمريكي تعمد تدليس وتزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن واشنطن تريد تضليل الرأي العام العالمي بعد تعمد الإعلان عن هذا التنسيق، الذي يمكن وصفه بـ"الادعاء الكاذب".وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".

https://sputnikarabic.ae/20240202/وزير-الدفاع-الأمريكي-ضرباتنا-على-العراق-وسوريا-مجرد-بداية-الرد-على-هجوم-الأردن-1085698659.html

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