https://sputnikarabic.ae/20240203/عضو-كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-دولة-فلسطينية-تعني-جائزة-لحماس-1085717297.html

عضو "كابينيت الحرب" الإسرائيلي: دولة فلسطينية تعني "جائزة" لحماس

عضو "كابينيت الحرب" الإسرائيلي: دولة فلسطينية تعني "جائزة" لحماس

قال عضو الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن "دولة فلسطينية ستكون قاعدة للإرهاب في قلب إسرائيل". 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T20:54+0000

2024-02-03T20:54+0000

2024-02-03T20:54+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن جدعون ساعر الوزير الإسرائيلي السابق، قوله إن إسرائيل لا تقترب من هزيمة حركة حماس، وأن إقامة دولة فلسطينية تعني تقديم هدية للحركة الفلسطينية.وحول صفقة تبادل رهائن بين إسرائيل وحماس،أوضح جدعون ساعر أنه إذا كانت هناك صفقة جيدة فإنها ستنال الأغلبية لتأييدها، مؤكدا أن بلاده لا تقترب من هزيمة حماس.في وقت نقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم عن ساعر، رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أنه من الضروري لنتيجة الحرب الدائرة على قطاع غزة حرية العمل العسكري كما يجري في مدن وبلدات الضفة الغربية في الوقت الراهن.ويتزامن ذلك مع دعوة رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الجمعة، إلى سيطرة مصر على قطاع غزة وتقاسم إسرائيل والأردن المسؤولية في مناطق الضفة الغربية.وأجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، مقابلة مع ليبرمان، طالب من خلالها بسيطرة مصر على غزة، فيما تتولى الأردن مسؤولية المنطقة "أ" وجزء صغير من المنطقة "ب" في الضفة الغربية.ويشار إلى أن المنطقة "أ" تشمل مدن الضفة الغربية وهي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، أما المنطقة "ب" فتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين أن المنطقة "ج" تتبع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.وقال ليبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق في إسرائيل، إنه "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".وأمس الجمعة، زعمت صحيفة إسرائيلية، أن إسرائيل أجرت محادثات مع دولة خليجية لتمويل بناء سياج تحت الأرض على محور فيلادلفيا، الواقع بين مصر وقطاع غزة.وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيسي جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار، والمخابرات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، في إسرائيل، قد بحثا في القاهرة مقترحًا لمنع التهريب من وإلى مصر مع قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا.وأوضحت الصحيفة أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تركيب وسائل تكنولوجية متطورة لكشف أي محاولات للاقتراب من المحور أو الجدار، على أن يتواجد 750 شرطيًا مصريًا على الجانب المصري من المحور، مع التعهد بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية في الوقت الحالي.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تعارض نشر قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا، ما يعني أن إسرائيل تحاول البحث عن بدائل عسكرية أو تقنية أخرى بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر.ولفتت إلى أنه ليس من الواضح، حتى الآن، موافقة مصر على تمويل دولة خليجية - لم تذكرها - لبناء الجدار تحت الأرض بتمويل من دولة عربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240203/ليبرمان-على-إسرائيل-منح-غزة-لمصر-وتقاسم-الضفة-مع-الأردن-1085715250.html

https://sputnikarabic.ae/20240202/صحيفة-إسرائيلية-ترسم-خريطة-مستقبل-محور-فيلادلفيا-بين-مصر-وغزة-1085664157.html

https://sputnikarabic.ae/20240203/رئيس-مستوطنة-إسرائيلية-80-ألف-مستوطن-نزحوا-من-منازلهم-وتضرر-المئات-منها-على-طول-الحدود-مع-لبنان-1085711929.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس