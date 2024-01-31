https://sputnikarabic.ae/20240131/الإعلام-الإسرائيلي-يكشف-عن-بنود-خطة-نتنياهو-السرية-حول-غزة-ودولة-فلسطين-1085601366.html

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن بنود خطة نتنياهو "السرية" حول غزة ودولة فلسطين

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن بنود خطة نتنياهو "السرية" حول غزة ودولة فلسطين

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن "مناورة و خطة سرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة، وقيام دولة فلسطينية مستقبلية. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T09:00+0000

2024-01-31T09:00+0000

2024-01-31T09:37+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

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وقالت الصحيفة: "تتضمن المرحلة الأولى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة، للإشراف على المساعدات الإنسانية وتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية".وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك إنشاء سلطة فلسطينية جديدة "سيكون المسؤولون فيها لاينتمون لحركة حماس ولا ينتمون أيضا بشكل مباشر لرئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس)"، مضيفة أن "إسرائيل سيكون لها الحق في إجراء عمليات أمنية في غزة".جدول زمني لاعتراف إسرائيل بدولة فلسطين ووفقا للصحيفة، فإنه إذا "سارت هذه المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني، محدد مسبقا، مدته سنتان إلى أربع سنوات، فسوف تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية محددة على أراضي السلطة الفلسطينية"."بالون اختبار" من نتنياهو واعتبرت الصحيفة أن "تلك الخطة التي تمثل بالون اختبار" من نتنياهو، تتماشى مع جهود التسوية الشاملة في الشرق الأوسط، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشمل غزة والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".نتنياهو يرد على أنباء صفقة محتملة... "لن ننسحب من غزة ولن نطلق السجناء"حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.أنباء عن توافق على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل بين "حماس" وإسرائيلوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240128/نتنياهو-قمة-باريس-الاستخبارية-كانت-بناءة-ولا-يزال-هناك-فجوات-سيتم-بحثها-لاحقا-1085513423.html

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