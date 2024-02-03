https://sputnikarabic.ae/20240203/وكالة-الفضاء-المصرية-تعلن-نجاح-إطلاق-القمر-التجريبي-نكس-سات--1-1085703743.html
وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي "نكس سات – 1"
وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي "نكس سات – 1"
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، شريف صدقي، اليوم السبت، عن نجاح إطلاق القمر التجريبي "نكس سات – 1"، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T10:56+0000
2024-02-03T10:56+0000
2024-02-03T10:56+0000
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وأكد صدقي في بيان رسمي: "تم استقبال الإشارات الأولية بنجاح من القمر التجريبي إلى مقر وكالة الفضاء المصرية".وتأتي هذه العملية ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد وتم تطويره بالتعاون مع شركة "بي أس تي" الألمانية، ويعتبر أحد المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل وكالة الفضاء المصرية.وأضاف صدقي بأن هذا القمر يعتبر خطوه مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من طراز الميكروسات، حيث يتلخص دور وكالة الفضاء المصرية في الآتي:الجدير بالذكر أن وزن القمر التجريبي 67 كغم، ويندرج تحت طراز الميكروسات والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهروبصري، ويتمثل العائد من إطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا مستقبلاً لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وإدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.
https://sputnikarabic.ae/20240202/-مجموعة-الشحن-الفرنسية-تعلق-مرور-سفنها-عبر-مضيق-باب-المندب-1085694107.html
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الفضاء, العالم العربي, مصر
الفضاء, العالم العربي, مصر
وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي "نكس سات – 1"
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، شريف صدقي، اليوم السبت، عن نجاح إطلاق القمر التجريبي "نكس سات – 1"، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية.
وأكد صدقي في بيان رسمي: "تم استقبال الإشارات الأولية بنجاح من القمر التجريبي إلى مقر وكالة الفضاء المصرية".
وتأتي هذه العملية ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد وتم تطويره بالتعاون مع شركة "بي أس تي" الألمانية، ويعتبر أحد المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل وكالة الفضاء المصرية.
وتتمحور مهام الجانب المصري في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكوّن من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.
وأضاف صدقي بأن هذا القمر يعتبر خطوه مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من طراز الميكروسات، حيث يتلخص دور وكالة الفضاء المصرية في الآتي:
1.
تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.
2.
المشاركة مع الجانب الألماني في تصميم القمر.
3.
عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.
4.
تجميع وتكامل واختبار القمر
5.
التنسيق الكامل لعملية الإطلاق.
6.
٦. تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.
الجدير بالذكر أن وزن القمر التجريبي 67 كغم، ويندرج تحت طراز الميكروسات والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهروبصري، ويتمثل العائد من إطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الصناعية من طراز الميكروسات تمهيدًا مستقبلاً لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وإدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.