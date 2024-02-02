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https://sputnikarabic.ae/20240202/-مجموعة-الشحن-الفرنسية-تعلق-مرور-سفنها-عبر-مضيق-باب-المندب-1085694107.html
مجموعة الشحن الفرنسية تعلق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب
مجموعة الشحن الفرنسية تعلق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بتعليق مجموعة الشحن الفرنسية الرائدة على مستوى العالم "سي إم إيه سي جي إم" مرور سفنها عبر مضيق باب المندب بسبب تهديد أمني. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T18:19+0000
2024-02-02T18:47+0000
مضيق باب المندب
البحر الأحمر
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وأوضحت الصحيفة: "علقت مجموعة الشحن مرور سفنها عبر مضيق باب المندب للدخول والخروج من البحر الأحمر، وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بعد هجمات على عدة سفن هذا الأسبوع بالقرب من البحر الأحمر، بما في ذلك قافلة من السفن التي تديرها هيئة السوق المالية".وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المجموعة الفرنسية أعلنت نيتها عدم المخاطرة أبدا بإرسال سفنها عبر المضيق بعد التهديدات التي شهدتها.قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أمس الخميس، إنها قصفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر متجهة إلى ميناء في إسرائيل.ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.صاروخ "أنصار الله" يصل إلى "خط الدفاع الأخير" لأخطر السفن الأمريكية... صور وفيديو
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مضيق باب المندب, البحر الأحمر, العالم العربي, العالم
مضيق باب المندب, البحر الأحمر, العالم العربي, العالم

مجموعة الشحن الفرنسية تعلق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب

18:19 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 18:47 GMT 02.02.2024)
© AP Photo / Robert F. Bukatyسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بتعليق مجموعة الشحن الفرنسية الرائدة على مستوى العالم "سي إم إيه سي جي إم" مرور سفنها عبر مضيق باب المندب بسبب تهديد أمني.
وأوضحت الصحيفة: "علقت مجموعة الشحن مرور سفنها عبر مضيق باب المندب للدخول والخروج من البحر الأحمر، وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بعد هجمات على عدة سفن هذا الأسبوع بالقرب من البحر الأحمر، بما في ذلك قافلة من السفن التي تديرها هيئة السوق المالية".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المجموعة الفرنسية أعلنت نيتها عدم المخاطرة أبدا بإرسال سفنها عبر المضيق بعد التهديدات التي شهدتها.
خبير: مصر وجنوب أفريقيا ستفتحان موانئهما للتجارة الحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
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خبير: مصر وجنوب أفريقيا ستفتحان موانئهما للتجارة الحرة
13:38 GMT
قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أمس الخميس، إنها قصفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر متجهة إلى ميناء في إسرائيل.
ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
صاروخ "أنصار الله" يصل إلى "خط الدفاع الأخير" لأخطر السفن الأمريكية... صور وفيديو
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