عربي
https://sputnikarabic.ae/20240204/أكبر-حاملة-طائرات-بريطانية-تفشل-بالمشاركة-في-مناورات-الناتو-1085739893.html
أكبر حاملة طائرات بريطانية تفشل بالمشاركة في مناورات "الناتو"
أكبر حاملة طائرات بريطانية تفشل بالمشاركة في مناورات "الناتو"
أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات "إتش إم إس الملكة إليزابيث" لن تشارك في مناورات الناتو "المدافع الصامد" بسبب خلل تقني. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T20:31+0000
2024-02-04T20:31+0000
العالم
بريطانيا
الناتو
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085740013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b9682b88f4ed086c5393eae2d2a7d8f.jpg
وجاء في بيان البحرية على منصة "إكس": "بالأمس، أثناء الفحص الروتيني، تم اكتشاف مشكلة في أداة التوصيل على عمود المروحة الأيمن لـ"إتش إم إس الملكة إليزابيث"، ونتيجة لذلك، لن تبحر السفينة يوم الأحد".مناورات حلف الناتو "المدافع الصامد 2024"وفي وقت سابق، أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي،عن مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد-2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الناتو-يعلن-بدأ-مناورات-المدافع-الصامد--1085381422.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085740013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a685515307458474b69a22e5e8f4fdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, الناتو, أخبار العالم الآن
العالم, بريطانيا, الناتو, أخبار العالم الآن

أكبر حاملة طائرات بريطانية تفشل بالمشاركة في مناورات "الناتو"

20:31 GMT 04.02.2024
© AFP 2023 / TERJE PEDERSENحاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث"
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023 / TERJE PEDERSEN
تابعنا عبر
أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات "إتش إم إس الملكة إليزابيث" لن تشارك في مناورات الناتو "المدافع الصامد" بسبب خلل تقني.
وجاء في بيان البحرية على منصة "إكس": "بالأمس، أثناء الفحص الروتيني، تم اكتشاف مشكلة في أداة التوصيل على عمود المروحة الأيمن لـ"إتش إم إس الملكة إليزابيث"، ونتيجة لذلك، لن تبحر السفينة يوم الأحد".
وتابع البيان: "وبدلا من ذلك، سترسل لندن بشكل عاجل حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" للمشاركة في تدريبات الناتو".
مناورات حلف الناتو "المدافع الصامد 2024"
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
"الناتو" يعلن بدء مناورات "المدافع الصامد"
24 يناير, 20:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي،عن مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".
وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد-2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصور18:22 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала