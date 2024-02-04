https://sputnikarabic.ae/20240204/القبض-على-زعيم-مافيا-خطير-بعد-عام-من-هروبه-من-السجن-بملاءات-السرير-1085721349.html
القبض على زعيم مافيا خطير بعد عام من هروبه من السجن بملاءات السرير
القبض على زعيم مافيا خطير بعد عام من هروبه من السجن بملاءات السرير
أعلنت السلطات الفرنسية والإيطالية عن القبض على زعيم إحدى أعنف عصابات المافيا في إيطاليا، والذي فر من سجن شديد الحراسة العام الماضي. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T07:25+0000
2024-02-04T07:25+0000
2024-02-04T07:25+0000
مجتمع
إيطاليا
أخبار فرنسا
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102023/07/1020230709_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_355e581e48b2aff81e6cd31c2e06baa7.jpg
واعتُقل ماركو رادوانو، الذي يوصف بأنه "خطير" على قائمة "يوروبول" لأهم المجرمين المطلوبين في أوروبا، في باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وكان رادوانو قد هرب من سجن شديد الحراسة في نورو في سردينيا، في فبراير/ شباط 2023، مستخدمًا ملاءات الأسرة لتسلق الجدران، واستغرقت عملية فراره 16 ثانية.كما أشار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إلى أن "الساعد الأيمن" لماركو رادوانو، جيانلويجي ترويانو، اعتُقل أيضا بالقرب من غرناطة في إسبانيا، فيما وصفه بأنه "ضربة كبيرة أخرى ضد الجريمة المنظمة".وماركو رادوانو (40 عامًا)، هو زعيم عشيرة غارغانو الريفية، التي تعمل ضمن عصابة إجرامية منظمة شابة وغير معروفة في فوجيا، في منطقة بوليا في جنوب إيطاليا، والمعروفة باسم المافيا الرابعة.وكان يقضي رادوانو حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا، بتهمة الانضمام لمنظمة إجرامية، وتهريب المخدرات، وحيازة أسلحة غير مشروعة وجرائم أخرى، وفقا لـ"يوروبول".وأشارت "يوروبول" إلى أن ماركو رادوانو كان "على رأس" منظمته الإجرامية، بدوره "كمروج ومنظم وقاتل لا يرحم" للمجموعة المكرسة لارتكاب جرائم القتل وتهريب المخدرات وإدارة مضرب الابتزاز.
https://sputnikarabic.ae/20230216/بمشاركة-150-جنديا-إيطاليا-اعتقال-أفراد-جماعة-مافيا-ندرانجيتا-1073625358.html
إيطاليا
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102023/07/1020230709_54:0:1994:1455_1920x0_80_0_0_f0217191e4a4f4074dbabe10ffabb37f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار
إيطاليا, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار
القبض على زعيم مافيا خطير بعد عام من هروبه من السجن بملاءات السرير
أعلنت السلطات الفرنسية والإيطالية عن القبض على زعيم إحدى أعنف عصابات المافيا في إيطاليا، والذي فر من سجن شديد الحراسة العام الماضي.
واعتُقل ماركو رادوانو، الذي يوصف بأنه "خطير" على قائمة "يوروبول" لأهم المجرمين المطلوبين في أوروبا، في باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وفقا لوكالة
أنباء "أنسا" الإيطالية.
وكان رادوانو قد هرب من سجن شديد الحراسة في نورو في سردينيا، في فبراير/ شباط 2023، مستخدمًا ملاءات الأسرة لتسلق الجدران، واستغرقت عملية فراره 16 ثانية.
كما أشار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إلى أن "الساعد الأيمن" لماركو رادوانو، جيانلويجي ترويانو، اعتُقل أيضا بالقرب من غرناطة في إسبانيا، فيما وصفه بأنه "ضربة كبيرة أخرى ضد الجريمة المنظمة".
وماركو رادوانو (40 عامًا)، هو زعيم عشيرة غارغانو الريفية، التي تعمل ضمن عصابة إجرامية منظمة شابة وغير معروفة في فوجيا، في منطقة بوليا في جنوب إيطاليا، والمعروفة باسم المافيا الرابعة.
16 فبراير 2023, 18:23 GMT
وكان يقضي رادوانو حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا، بتهمة الانضمام لمنظمة إجرامية، وتهريب المخدرات، وحيازة أسلحة غير مشروعة وجرائم أخرى، وفقا لـ"يوروبول".
وأشارت "يوروبول" إلى أن ماركو رادوانو كان "على رأس" منظمته الإجرامية، بدوره "كمروج ومنظم وقاتل لا يرحم" للمجموعة المكرسة لارتكاب جرائم القتل وتهريب المخدرات وإدارة مضرب الابتزاز.