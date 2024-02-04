https://sputnikarabic.ae/20240204/القبض-على-زعيم-مافيا-خطير-بعد-عام-من-هروبه-من-السجن-بملاءات-السرير-1085721349.html

القبض على زعيم مافيا خطير بعد عام من هروبه من السجن بملاءات السرير

القبض على زعيم مافيا خطير بعد عام من هروبه من السجن بملاءات السرير

أعلنت السلطات الفرنسية والإيطالية عن القبض على زعيم إحدى أعنف عصابات المافيا في إيطاليا، والذي فر من سجن شديد الحراسة العام الماضي. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T07:25+0000

2024-02-04T07:25+0000

2024-02-04T07:25+0000

مجتمع

إيطاليا

أخبار فرنسا

منوعات

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102023/07/1020230709_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_355e581e48b2aff81e6cd31c2e06baa7.jpg

واعتُقل ماركو رادوانو، الذي يوصف بأنه "خطير" على قائمة "يوروبول" لأهم المجرمين المطلوبين في أوروبا، في باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وكان رادوانو قد هرب من سجن شديد الحراسة في نورو في سردينيا، في فبراير/ شباط 2023، مستخدمًا ملاءات الأسرة لتسلق الجدران، واستغرقت عملية فراره 16 ثانية.كما أشار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إلى أن "الساعد الأيمن" لماركو رادوانو، جيانلويجي ترويانو، اعتُقل أيضا بالقرب من غرناطة في إسبانيا، فيما وصفه بأنه "ضربة كبيرة أخرى ضد الجريمة المنظمة".وماركو رادوانو (40 عامًا)، هو زعيم عشيرة غارغانو الريفية، التي تعمل ضمن عصابة إجرامية منظمة شابة وغير معروفة في فوجيا، في منطقة بوليا في جنوب إيطاليا، والمعروفة باسم المافيا الرابعة.وكان يقضي رادوانو حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا، بتهمة الانضمام لمنظمة إجرامية، وتهريب المخدرات، وحيازة أسلحة غير مشروعة وجرائم أخرى، وفقا لـ"يوروبول".وأشارت "يوروبول" إلى أن ماركو رادوانو كان "على رأس" منظمته الإجرامية، بدوره "كمروج ومنظم وقاتل لا يرحم" للمجموعة المكرسة لارتكاب جرائم القتل وتهريب المخدرات وإدارة مضرب الابتزاز.

https://sputnikarabic.ae/20230216/بمشاركة-150-جنديا-إيطاليا-اعتقال-أفراد-جماعة-مافيا-ندرانجيتا-1073625358.html

إيطاليا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيطاليا, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار