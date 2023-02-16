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https://sputnikarabic.ae/20230216/بمشاركة-150-جنديا-إيطاليا-اعتقال-أفراد-جماعة-مافيا-ندرانجيتا-1073625358.html
بمشاركة 150 جنديا إيطاليا.. اعتقال أفراد جماعة مافيا "ندرانجيتا"
بمشاركة 150 جنديا إيطاليا.. اعتقال أفراد جماعة مافيا "ندرانجيتا"
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها نفذت عملية كبيرة لمحاربة جماعة مافيا "ندرانجيتا" الخطيرة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T18:23+0000
2023-02-16T18:23+0000
إيطاليا
مافيا
جريمة
اعتقالات
العالم
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روما - سبوتنيك. وقالت الشرطة الإيطالية إنه صدرت أوامر بتدابير تقييدية بحق 31 شخصاً، وإنه يجب حبس 26 منهم، ووضع خمسة تحت الإقامة الجبرية. وشارك في العملية التي جرت مرحلتها الرئيسية في مقاطعة كروتوني الجنوبية، 150 من جنود الكارابينيري.وقالت الشرطة إن المعتقلين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالابتزاز والمشاركة في إنشاء منظمة مافيا، بالإضافة إلى حيازة أسلحة ومتفجرات والتعامل معها.وتمكنت الشرطة من اعتقال عدد من أفراد المافيا في مدينة ماتيرا في مقاطعة بازيليكاتا المجاورة وفي الشمال في ترييستي.وتعتبر جماعة مافيا "ندرانجيتا" من المنطقة الجنوبية من كالابريا من أخطر هياكل المافيا في العالم.وهي منظمة إجرامية في إيطاليا تنشط في كالابريا. وعلى الرغم من عدم شهرتها خارج البلاد كما هو الحال مع كوزا نوسترا، الصقلية والنظر إليها كونها ريفية مقارنة بكامورا النابولية، وشاكرا كورونا يونيتا، في يوليا، فإن ندرانجيتا تمكنت من أن تصبح منظمة الجريمة الأقوى في إيطاليا في أواخر التسعينات وأوائل القرن الحالي.تنشط "ندرانجيتا" أحياناً مع المافيا الصقلية لكنها تعمل بشكل مستقل رغم وجود تواصل بينهما نظراً للقرب الجغرافي بين كالابريا وصقلية.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-30-عاما-من-الفرار-إيطاليا-تعتقل-أحد-أخطر-زعماء-المافيا-1072333330.html
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إيطاليا, مافيا, جريمة, اعتقالات, العالم
إيطاليا, مافيا, جريمة, اعتقالات, العالم

بمشاركة 150 جنديا إيطاليا.. اعتقال أفراد جماعة مافيا "ندرانجيتا"

18:23 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / Andreas SOLARO الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / Andreas SOLARO
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أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها نفذت عملية كبيرة لمحاربة جماعة مافيا "ندرانجيتا" الخطيرة.
روما - سبوتنيك. وقالت الشرطة الإيطالية إنه صدرت أوامر بتدابير تقييدية بحق 31 شخصاً، وإنه يجب حبس 26 منهم، ووضع خمسة تحت الإقامة الجبرية. وشارك في العملية التي جرت مرحلتها الرئيسية في مقاطعة كروتوني الجنوبية، 150 من جنود الكارابينيري.
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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وقالت الشرطة إن المعتقلين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالابتزاز والمشاركة في إنشاء منظمة مافيا، بالإضافة إلى حيازة أسلحة ومتفجرات والتعامل معها.
وتمكنت الشرطة من اعتقال عدد من أفراد المافيا في مدينة ماتيرا في مقاطعة بازيليكاتا المجاورة وفي الشمال في ترييستي.
وتعتبر جماعة مافيا "ندرانجيتا" من المنطقة الجنوبية من كالابريا من أخطر هياكل المافيا في العالم.
وهي منظمة إجرامية في إيطاليا تنشط في كالابريا. وعلى الرغم من عدم شهرتها خارج البلاد كما هو الحال مع كوزا نوسترا، الصقلية والنظر إليها كونها ريفية مقارنة بكامورا النابولية، وشاكرا كورونا يونيتا، في يوليا، فإن ندرانجيتا تمكنت من أن تصبح منظمة الجريمة الأقوى في إيطاليا في أواخر التسعينات وأوائل القرن الحالي.
تنشط "ندرانجيتا" أحياناً مع المافيا الصقلية لكنها تعمل بشكل مستقل رغم وجود تواصل بينهما نظراً للقرب الجغرافي بين كالابريا وصقلية.
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