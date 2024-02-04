https://sputnikarabic.ae/20240204/جيش-أفريقيا-الوسطى-يصد-هجوما-لمسلحين-سودانيين-بمساعدة-القوات-الروسية-1085741131.html
جيش أفريقيا الوسطى يصد هجوما لمسلحين سودانيين بمساعدة القوات الروسية
جيش أفريقيا الوسطى يصد هجوما لمسلحين سودانيين بمساعدة القوات الروسية
أعلنت السفارة الروسية في أفريقيا الوسطى، مساء الأحد، أن جيش جمهورية أفريقيا الوسطى صد هجوما شنه مسلحون سودانيون هذا الأسبوع على منجم في شمال البلاد، وذلك... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وصرحت السفارة الروسية في العاصمة بانغي، لـ"سبوتنيك" بأن "السفارة تؤكد صحة هذه المعلومات".وكانت وسائل إعلام في جمهورية أفريقيا الوسطى قد قالت يوم الجمعة الماضي إن مسلحين سودانيين عبروا الحدود إلى ولاية فاكاجا الشمالية بالقرب من الحدود السودانية صباح يوم الأربعاء الماضي.وعمد المسلحون السودانيون إلى مهاجمة منجم بالقرب من قرية مأمون، لكن تم صدهم، كما قُتل خلال ذلك زعيم المجموعة محمد علي، المعروف أيضًا باسم B13، في الاشتباك.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها ونددت بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها على أراضي أفريقيا الوسطى، عقب تقديم واشنطن إخطارا لمجلس الأمن بذلك، دون إعلام بانغي، مشددة على ضرورة أن تتم الشراكة بين البلدين بكل شفافية.وقالت تيمون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إخطارًا داخل مجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى، للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها".وتابعت الوزيرة: "اتصلت بالسفارة (الأمريكية) ونددت بذلك لأنه لم يتم إعلام أفريقيا الوسطى بالموضوع"، وشددت الوزيرة: "نحن منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتنا لكن نطلب أن يتم ذلك بشفافية كاملة".
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العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
جيش أفريقيا الوسطى يصد هجوما لمسلحين سودانيين بمساعدة القوات الروسية
أعلنت السفارة الروسية في أفريقيا الوسطى، مساء الأحد، أن جيش جمهورية أفريقيا الوسطى صد هجوما شنه مسلحون سودانيون هذا الأسبوع على منجم في شمال البلاد، وذلك بمساعدة القوات الروسية.
سبوتنيك
. وصرحت السفارة الروسية في العاصمة بانغي، لـ"سبوتنيك" بأن "السفارة تؤكد صحة هذه المعلومات".
وكانت وسائل إعلام في جمهورية أفريقيا الوسطى قد قالت يوم الجمعة الماضي إن مسلحين سودانيين عبروا الحدود إلى ولاية فاكاجا الشمالية بالقرب من الحدود السودانية صباح يوم الأربعاء الماضي.
21 ديسمبر 2023, 17:12 GMT
وعمد المسلحون السودانيون إلى مهاجمة منجم بالقرب من قرية مأمون، لكن تم صدهم، كما قُتل خلال ذلك زعيم المجموعة محمد علي، المعروف أيضًا باسم B13، في الاشتباك.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها ونددت بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها
على أراضي أفريقيا الوسطى، عقب تقديم واشنطن إخطارا لمجلس الأمن بذلك، دون إعلام بانغي، مشددة على ضرورة أن تتم الشراكة بين البلدين بكل شفافية.
24 ديسمبر 2023, 08:33 GMT
وقالت تيمون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إخطارًا داخل مجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى، للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها".
وتابعت الوزيرة: "اتصلت بالسفارة (الأمريكية) ونددت بذلك لأنه لم يتم إعلام أفريقيا الوسطى بالموضوع"، وشددت الوزيرة: "نحن منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتنا لكن نطلب أن يتم ذلك بشفافية كاملة".