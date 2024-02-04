https://sputnikarabic.ae/20240204/رئيس-الحشد-الشعبي-في-العراق-استهداف-قوات-الحشد-من-الجانب-الأمريكي-لعب-بالنار-1085722424.html
رئيس "الحشد الشعبي" في العراق: استهداف قوات الحشد من الجانب الأمريكي "لعب بالنار"
رئيس "الحشد الشعبي" في العراق: استهداف قوات الحشد من الجانب الأمريكي "لعب بالنار"
طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الأحد، بمغادرة القوات الأجنبية أرض بلاده، مؤكدًا أن استهداف الحشد "لعب بالنار"، على حد تعبيره. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال في كلمة له بمناسبة تشييع شهداء القصف الأمريكي على قواطع الحشد الشعبي: "نطالب كل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح في استهداف الحشد الشعبي فخر العراقيين"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وتابع رئيس الحشد الشعبي في العراق، أن "أصحاب الأجندات الذين يستغلون دماء أبنائنا لن نقبل بهم، ونعاهد المرجعية أن نبقى جنودًا أوفياء للدفاع عن الدين والوطن".وأعلنت وسائل إعلام عراقية، أمس السبت، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأُصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.وجاء في البيان الرسمي لـ"الحشد الشعبي العراقي"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعًا تابعًا لـ"الحرس الثوري الإيراني" والقوات التابعة له في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية ضد قاعدتها العسكرية في الأردن".وصرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أمس السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة العراق.وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240125/مسؤول-في-الحشد-الشعبي-واشنطن-تزعزع-استقرار-المنطقة-ووجود-قواتها-غير-مبرر-1085412644.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رئيس "الحشد الشعبي" في العراق: استهداف قوات الحشد من الجانب الأمريكي "لعب بالنار"
طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الأحد، بمغادرة القوات الأجنبية أرض بلاده، مؤكدًا أن استهداف الحشد "لعب بالنار"، على حد تعبيره.
وقال في كلمة له بمناسبة تشييع شهداء القصف الأمريكي على قواطع الحشد الشعبي: "نطالب كل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح في استهداف الحشد الشعبي فخر العراقيين"، وفقا لموقع
"السومرية نيوز".
وأردف موضحًا أن "استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار، وإذا تكررت ستكون عملية خطرة، ولن يمر مرور الكرام".
وتابع رئيس الحشد الشعبي في العراق، أن "أصحاب الأجندات الذين يستغلون دماء أبنائنا لن نقبل بهم، ونعاهد المرجعية أن نبقى جنودًا أوفياء للدفاع عن الدين والوطن".
وأعلنت وسائل إعلام عراقية، أمس السبت، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.
وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأُصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.
وجاء في البيان الرسمي لـ"الحشد الشعبي العراقي"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعًا تابعًا لـ"الحرس الثوري الإيراني" والقوات التابعة له في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية ضد قاعدتها العسكرية في الأردن".
وصرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أمس السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة العراق.
وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".
وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".