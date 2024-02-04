https://sputnikarabic.ae/20240204/كوريا-الشمالية-تعتبر-اليابان-الدولة-الأكثر-تهديدا-في-المنطقة-بسبب-خططها-لشراء-صواريخ-أمريكية-1085721196.html
كوريا الشمالية تعتبر اليابان "الدولة الأكثر تهديدا في المنطقة" بسبب خططها لشراء صواريخ أمريكية
كوريا الشمالية تعتبر اليابان "الدولة الأكثر تهديدا في المنطقة" بسبب خططها لشراء صواريخ أمريكية
أدانت كوريا الشمالية بشدة، خطط اليابان لشراء صواريخ "كروز" من الولايات المتحدة الأمريكية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T06:58+0000
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وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد وقعت، الشهر الماضي، عقدا لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ توماهوك أمريكي، وتعد عملية الشراء جزءًا من الجهود اليابانية لاكتساب قدرات مضادة ضد قواعد صواريخ العدو وأهداف أخرى.ووصفت بيونغ يانغ، أمس السبت، هذه الخطوة بأنها تظهر كيف أصبحت اليابان "عازمة بشدة" على الحصول على صواريخ بعيدة المدى تستهدف الدول المجاورة.وقال كيم سول هوا، الباحث في معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة خارجية كوريا الشمالية، إن اليابان أصبحت "الدولة الأكثر تهديدًا في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وأضاف أن "اليابان عازمة على الحصول على صواريخ بعيدة المدى، بغض النظر عن العواقب الخطيرة لهذا الإجراء".كما هاجم البيان الكوري الشمالي الولايات المتحدة لتزويد اليابان بصواريخ توماهوك، ووصف هذه الخطوة بأنها جزء من "استراتيجية الهيمنة" التي تتبعها واشنطن ضد كوريا الشمالية والصين وروسيا.ولا تزال كوريا الشمالية على خلاف بشأن العلاقة المتنامية بين طوكيو وواشنطن وكوريا الجنوبية، ومناوراتهم الحربية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية.وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرًا، عددًا من صواريخ كروز بعد اختبار صواريخ باليستية، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات في أواخر العام الماضي، في استعراض للقوة ضد سياسات المملكة المتحدة في المنطقة، والتي تقول بيونغ يانغ إنها تجعل الحرب "حتمية".
https://sputnikarabic.ae/20240130/كوريا-الشمالية-تجري-مناورة-استراتيجية-باستخدام-صواريخ-كروز-1085591483.html
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كوريا الشمالية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية تعتبر اليابان "الدولة الأكثر تهديدا في المنطقة" بسبب خططها لشراء صواريخ أمريكية
أدانت كوريا الشمالية بشدة، خطط اليابان لشراء صواريخ "كروز" من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد وقعت، الشهر الماضي، عقدا لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ توماهوك أمريكي، وتعد عملية الشراء جزءًا من الجهود اليابانية لاكتساب قدرات مضادة ضد قواعد صواريخ العدو وأهداف أخرى.
ووصفت بيونغ يانغ، أمس السبت، هذه الخطوة بأنها تظهر كيف أصبحت اليابان "عازمة بشدة" على الحصول على صواريخ بعيدة المدى تستهدف الدول المجاورة.
وقال كيم سول هوا، الباحث في معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة خارجية كوريا الشمالية، إن اليابان أصبحت "الدولة الأكثر تهديدًا في المنطقة"، وفقا لوكالة
الأنباء المركزية الكورية.
وأضاف أن "اليابان عازمة على الحصول على صواريخ بعيدة المدى، بغض النظر عن العواقب الخطيرة لهذا الإجراء".
كما هاجم البيان الكوري الشمالي الولايات المتحدة لتزويد اليابان بصواريخ توماهوك، ووصف هذه الخطوة بأنها جزء من "استراتيجية الهيمنة" التي تتبعها واشنطن ضد كوريا الشمالية والصين وروسيا.
ولا تزال كوريا الشمالية على خلاف بشأن العلاقة المتنامية بين طوكيو وواشنطن وكوريا الجنوبية، ومناوراتهم الحربية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية.
وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرًا، عددًا من صواريخ كروز بعد اختبار صواريخ باليستية، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات في أواخر العام الماضي، في استعراض للقوة ضد سياسات المملكة المتحدة في المنطقة، والتي تقول بيونغ يانغ إنها تجعل الحرب "حتمية".