https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الأونروا-جزء-من-المشكلة-ونعمل-في-إسرائيل-على-إزالتها-من-غزة-1085736127.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: الأونروا جزء من المشكلة ونعمل في إسرائيل على إزالتها من غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي: الأونروا جزء من المشكلة ونعمل في إسرائيل على إزالتها من غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جزء من المشكلة وجزء من البنية... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الأونروا، المتورطة مع أنشطة حماس الإرهابية في غزة، تعمل على إدامة الرواية الكاذبة عن حاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى العودة إلى إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده تعمل بنشاط على إزالة "الأونروا" من غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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