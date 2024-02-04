https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-البريطاني-سلوكيات-أنصار-الله-المتهورة-تعرض-حياة-الأبرياء-للخطر-وتهدد-الملاحة-1085724934.html
وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة
وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة وأمريكا نفذتا المزيد من الضربات على أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف عبر منصة "إكس": "لقد أصدرنا تحذيرات متكررة لـ"أنصار الله"، إن أفعالهم المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد حرية الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".وشدد وزير الخارجية البريطاني في تغريدته، على أن "هجمات "أنصار الله" يجب أن تتوقف".تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعدما أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240203/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-6-صواريخ-كروز-مضادة-للسفن-تابعة-لـأنصار-الله-1085717094.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة وأمريكا نفذتا المزيد من الضربات على أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأضاف عبر منصة "إكس": "لقد أصدرنا تحذيرات متكررة لـ"أنصار الله"، إن أفعالهم المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد حرية الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".
وشدد وزير الخارجية البريطاني في تغريدته، على أن "هجمات "أنصار الله" يجب أن تتوقف".
تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعدما أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.
وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".
وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".
وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".
وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.