عربي
https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-البريطاني-سلوكيات-أنصار-الله-المتهورة-تعرض-حياة-الأبرياء-للخطر-وتهدد-الملاحة-1085724934.html
وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة
وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة وأمريكا نفذتا المزيد من الضربات على أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T10:26+0000
2024-02-04T10:26+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085724681_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_b9c7383c3450aba364ab1b22350ca824.jpg
وأضاف عبر منصة "إكس": "لقد أصدرنا تحذيرات متكررة لـ"أنصار الله"، إن أفعالهم المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد حرية الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".وشدد وزير الخارجية البريطاني في تغريدته، على أن "هجمات "أنصار الله" يجب أن تتوقف".تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعدما أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240203/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-6-صواريخ-كروز-مضادة-للسفن-تابعة-لـأنصار-الله-1085717094.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085724681_116:0:1040:693_1920x0_80_0_0_b2764ec71af44b439e74fd06fc9de2da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية البريطاني: سلوكيات "أنصار الله" المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد الملاحة

10:26 GMT 04.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiberوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة وأمريكا نفذتا المزيد من الضربات على أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأضاف عبر منصة "إكس": "لقد أصدرنا تحذيرات متكررة لـ"أنصار الله"، إن أفعالهم المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد حرية الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".
وشدد وزير الخارجية البريطاني في تغريدته، على أن "هجمات "أنصار الله" يجب أن تتوقف".
تأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بعدما أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية لـ"سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.
وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".
صورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لـ"أنصار الله"
أمس, 20:43 GMT
وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح في مديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".
وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقًا لطائرات استطلاع أمريكية".
وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله"، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصورأمس, 23:19 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала