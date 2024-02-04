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https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-الاتفاق-مع-مصر-على-تزويدها-بطائرات-مسيرة-1085739427.html
وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة
وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط". 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T20:15+0000
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وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس أردوغان استقبل الحمامي في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.
https://sputnikarabic.ae/20231004/مصر-وتركيا-بصدد-الاتفاق-على-التبادل-التجاري-بالعملة-المحلية-1081657754.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة

20:15 GMT 04.02.2024
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط".
وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس أردوغان استقبل الحمامي في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.
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يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.
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