https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-الاتفاق-مع-مصر-على-تزويدها-بطائرات-مسيرة-1085739427.html
وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة
وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط". 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T20:15+0000
2024-02-04T20:15+0000
2024-02-04T20:15+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077998931_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_96841efc50bd75e6d7156db8c3ec9c5d.jpg
وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس أردوغان استقبل الحمامي في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.
https://sputnikarabic.ae/20231004/مصر-وتركيا-بصدد-الاتفاق-على-التبادل-التجاري-بالعملة-المحلية-1081657754.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077998931_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f2c2332a85a884c94d68b62354c48f9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط".
وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري
الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس أردوغان استقبل الحمامي في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.
يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي
بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.