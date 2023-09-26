https://sputnikarabic.ae/20230926/أردوغان-يقول-إنه-سيناقش-التنقيب-عن-الغاز-في-البحر-الأبيض-المتوسط-مع-نتنياهو-الشهر-المقبل-1081413299.html

أردوغان يقول إنه سيناقش التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط مع نتنياهو الشهر المقبل

أردوغان يقول إنه سيناقش التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط مع نتنياهو الشهر المقبل

رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيارة إلى تركيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، أو نوفمبر/ تشرين... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T11:17+0000

2023-09-26T11:17+0000

2023-09-26T11:17+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إنه "سيناقش التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر المقبل"، مؤكدا أن المحادثات تتواصل لإجرائها الزيارة في أنسب وقت".واجتمع أردوغان ونتنياهو وجها لوجه أول مرة في الأسبوع الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما.واتفق نتنياهو وأردوغان على تنسيق زيارات متبادلة في المستقبل القريب، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، دون ذكر مصدر، أن أردوغان معني بترتيب رحلة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، وستكون الصلاة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923.من جهتها، قالت الرئاسة التركية، في بيان، إن "الزعيمين ناقشا موضوعات سياسية واقتصادية وإقليمية، بالإضافة إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية".وأوضح البيان أن "أردوغان قال لنتنياهو إن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وكذلك الأمن الإلكتروني"، مضيفا أنه "يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل عالم يسود فيه السلام".وكان أردوغان أكد في وقت سابق، أنه" سيعقد أول لقاء مع نتنياهو"، متمنيا أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية.واتصل نتنياهو بأردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهنأه. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده قبل بضعة أشهر.وتسلم رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد سفيرة إسرائيل لدى تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر دام 4 سنوات.ونشرت الرئاسة التركية، صورا لأردوغان وهو يستقبل، في المجمع الرئاسي، إيريت ليليان السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى بلاده.وأضافت أنه خلال الاستقبال تسلم الرئيس التركي نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية.كما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للسفيرة في أثناء مراسم تقديم أوراق اعتمادها للرئيس التركي، وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2022، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.وفي أغسطس/ آب 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين، وذلك في أعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.

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